General Roca suspende el Festival de la Sidra: “Los recursos municipales son limitados”

El Municipio de General Roca decidió suspender el Festival de la Sidra y justificó la medida en el aumento de los gastos que demanda la emergencia climática. Las lluvias de los últimos meses, los pronósticos de nuevas contingencias durante el verano y un incremento aproximado del 30% en los gastos de funcionamiento llevaron al gobierno local a priorizar la asistencia a los vecinos, la limpieza de desagües y los trabajos de prevención antes que la realización del evento.

Por qué se suspende el Festival de la Sidra en Roca

La decisión representa un cambio en la agenda municipal y tiene un argumento central: los recursos que estaban destinados a la organización del festival deberán quedar disponibles para atender las consecuencias del temporal. Desde el Ejecutivo señalaron que las precipitaciones obligaron a reforzar las intervenciones de Defensa Civil y Desarrollo Social, principalmente con la entrega de colchones, frazadas y nylon a familias afectadas por las lluvias.

Pero la emergencia también impactó en las cuentas y en el funcionamiento cotidiano del Municipio. Aumentaron las horas extras del personal, el uso de maquinaria, el consumo de combustible y los gastos de mantenimiento e insumos. A eso se sumaron más tareas de recolección de residuos y limpieza de canales y alcantarillas, trabajos considerados fundamentales para evitar anegamientos y mantener operativos los desagües pluviales.

Mayor previsión y fondos para el verano

El escenario podría complicarse durante el verano. El Municipio advirtió sobre los pronósticos de lluvias intensas, tormentas severas y otros fenómenos asociados a El Niño. Como antecedente regional, mencionó que Neuquén ya declaró la emergencia meteorológica ante los riesgos previstos. Frente a esa perspectiva, el gobierno de Roca sostiene que necesita disponer de recursos y capacidad operativa para responder ante posibles contingencias.

La administración municipal anticipó que avanzará en la creación de un Sistema Municipal de Prevención y Respuesta ante Emergencias Climáticas. La propuesta apunta a coordinar las distintas áreas, anticipar escenarios y organizar los recursos disponibles. Sin embargo, su puesta en funcionamiento también demandará presupuesto, en un contexto en el que el propio Municipio reconoce que los gastos extraordinarios ya representan alrededor de un 30% más en el funcionamiento.