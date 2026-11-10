La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó que los municipios de Río Negro adhieran al plan de desendeudamiento implementado por el Gobierno provincial o promuevan medidas similares para los empleados comunales. La iniciativa apunta a que los trabajadores municipales accedan a límites sobre los descuentos aplicados a sus haberes por préstamos, créditos y obligaciones asumidas con bancos, financieras, mutuales y otras entidades.

Desde el gremio sostienen que la situación de endeudamiento no afecta únicamente a los empleados provinciales y consideran necesario extender herramientas de alivio a los municipios de todo el territorio rionegrino. El reclamo surge luego de la entrada en vigencia del decreto firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, que estableció una reducción progresiva de los descuentos sobre los salarios de los trabajadores estatales.

De acuerdo con el esquema aprobado, ninguna entidad podrá absorber más del 50% del salario en enero, más del 40% en febrero y más del 33% a partir de marzo.

ATE pretende que ese criterio también alcance a los agentes municipales mediante adhesiones locales o proyectos impulsados en los concejos deliberantes.

“Esperamos novedades en los próximos días”

El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, explicó que la organización ya promovió presentaciones en algunas localidades y espera que más municipios se sumen a la discusión. “En algunos municipios ya se hizo la demanda, pero consideramos importante la adhesión de todos los municipios al plan que ya rige para los estatales provinciales”, señaló. El dirigente agregó que se trata de una iniciativa que puede ser debatida por las distintas fuerzas políticas en los cuerpos legislativos locales.

Desde la organización gremial sostienen que muchos trabajadores enfrentan obligaciones financieras con tasas elevadas que terminan afectando una parte importante de sus ingresos mensuales. Por ese motivo, consideran que la aplicación de límites a los descuentos representa una medida de alivio mientras continúa la discusión sobre salarios y condiciones económicas de los trabajadores estatales.

ATE adelantó que seguirá impulsando gestiones en distintos municipios para que el tema sea incorporado a la agenda de los concejos deliberantes durante las próximas semanas.