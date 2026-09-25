El Gobierno de Río Negro convocó a los gremios ATE y UPCN a una nueva reunión de la Mesa de la Función Pública, que se realizará el próximo 30 de septiembre con el objetivo de retomar las negociaciones vinculadas con la situación salarial y las condiciones laborales de los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

La convocatoria fue formalizada este viernes por la Secretaría de la Función Pública y se incluye en la continuidad de las instancias de diálogo que mantienen el Ejecutivo y las organizaciones sindicales que representan a los empleados estatales.

La reunión llegará en un contexto marcado por los reclamos gremiales vinculados al poder adquisitivo de los salarios y la evolución de la inflación, uno de los ejes centrales de las discusiones mantenidas durante el año entre el Gobierno y los sindicatos.

Según recordó el Ejecutivo provincial, durante 2026 se desarrollaron encuentros de negociación en enero, febrero, abril y mayo, instancias en las que se alcanzaron acuerdos vinculados con el pago de recategorizaciones para trabajadores de Salud, la actualización bimestral de los salarios en base al Índice de Precios al Consumidor y el incremento del 100% en el ítem correspondiente a ayuda escolar.

Desde la Provincia señalaron que la convocatoria busca sostener los canales de diálogo con los representantes gremiales y avanzar en la búsqueda de consensos sobre los temas que forman parte de la agenda estatal.

La nueva reunión permitirá conocer la posición que llevarán ATE y UPCN respecto de la evolución de los ingresos de los trabajadores públicos y los planteos pendientes en materia laboral, en un tramo del año que vuelve a poner en el centro de la discusión el impacto de la inflación sobre los salarios.