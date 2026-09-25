El senador nacional Martín Soria salió al cruce de la reforma al régimen de Zona Fría aprobada por el Senado y aseguró que la medida representa un recorte a los beneficios que reciben millones de usuarios de la Patagonia. A través de sus redes sociales, acusó al gobierno de Javier Milei y a sus aliados de avanzar sobre un beneficio histórico para las regiones de bajas temperaturas.

“Hoy Milei y sus aliados, por tercera vez, intentarán suprimir el subsidio a la Zona Fría. No les alcanzó con dolarizar las tarifas y aumentarlas más del 1000%. Para las familias patagónicas tienen una sola política: tarifazo y ajuste”, publicó el senador antes de la votación.

Tras la aprobación de la iniciativa, el senador redobló las críticas y apuntó contra los legisladores que acompañaron la reforma.

“Vergüenza por los senadores patagónicos que dieron quórum y votaron a favor de recortar el régimen de tarifa diferencial de gas por Zona Fría. El nuevo tarifazo que se viene en las boletas del gas se sumará al 1600% de aumento acumulado durante el gobierno de Milei”, expresó.

La controversia se originó luego de que la Cámara Alta aprobara por 38 votos a favor y 8 en contra una modificación del régimen de subsidios energéticos. Entre los representantes rionegrinos, Enzo Fulone, de La Libertad Avanza, votó a favor del proyecto, mientras que Martín Soria y Ana Marks estuvieron ausentes al momento de la definición parlamentaria.

La norma mantiene beneficios para los usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero elimina de la ley el descuento fijo del 50% sobre las tarifas plenas y deja en manos del Poder Ejecutivo la definición de los porcentajes y modalidades de las bonificaciones futuras.

Para Soria, ese cambio representa un recorte concreto al régimen diferencial que protege a las provincias más frías del país y anticipa nuevas subas en las boletas de gas para los hogares patagónicos. En cambio, los impulsores de la iniciativa sostienen que el esquema preserva los beneficios para las zonas alcanzadas y permite reordenar el sistema de subsidios energéticos.