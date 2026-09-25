Rompen la afiliación obligatoria al IPROSS y habilitan el cambio de cobertura médica

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves la reforma de la Ley Orgánica del IPROSS y habilitó que trabajadores estatales activos y pasivos puedan elegir otra cobertura médica para ellos y su grupo familiar. La iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck reemplaza el esquema de afiliación obligatoria y abre la posibilidad de derivar los aportes personales a otra entidad de salud.

Uno de los puntos centrales del proyecto establece que el 100% del aporte personal será transferido a la cobertura elegida por el afiliado. En el caso de los trabajadores activos equivale al 4% del salario, mientras que para los pasivos alcanza el 5,5%. Si el costo de la nueva cobertura supera ese monto, la diferencia deberá ser abonada por el afiliado.

La reforma mantiene dentro del IPROSS el aporte patronal del 7%, que seguirá destinado a financiar prestaciones de alto costo, planes oncológicos, coberturas por discapacidad, prótesis, medicamentos ambulatorios y tratamientos de enfermedades crónicas.

El oficialismo defendió la iniciativa al sostener que amplía la libertad de elección sin comprometer el financiamiento de la obra social. Desde la oposición, en tanto, surgieron cuestionamientos sobre el alcance real de la medida, la posibilidad efectiva de acceso a coberturas privadas y el impacto que podría generar en la sustentabilidad del sistema.

La norma también prevé que quienes abandonen el IPROSS puedan reincorporarse posteriormente sin períodos de carencia y garantiza la continuidad de los tratamientos médicos en curso al momento de concretar el cambio de cobertura.

El debate se desarrolló en un clima de fuerte tensión, con presencia de representantes gremiales en la Legislatura y cuestionamientos cruzados entre oficialismo y oposición sobre el futuro de la principal obra social de los trabajadores estatales rionegrinos.