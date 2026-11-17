La tensión entre la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) y el Municipio de Roca sumó un nuevo capítulo. En medio de los cuestionamientos por la situación financiera de la comuna, el sindicato intimó formalmente a la intendenta María Emilia Soria para que regularice el depósito de fondos sindicales que, según denunció, ya fueron descontados de los salarios de los trabajadores, pero aún no fueron transferidos a la organización.

La presentación fija un plazo de 48 horas para que el Ejecutivo municipal efectúe el depósito de la totalidad de los montos retenidos en concepto de cuota sindical y otros descuentos vinculados a la entidad gremial. La controversia aparece en un contexto complejo para la administración municipal, que en las últimas semanas quedó en el centro de la discusión por el pago desdoblado de salarios, los reclamos de distintos gremios y la suspensión de eventos tradicionales por cuestiones económicas.

Ahora, ATM sostiene que el municipio retuvo fondos correspondientes a descuentos realizados sobre los haberes de sus afiliados, pero no concretó la transferencia a la cuenta de la organización sindical.

Según indicó el gremio, la documentación correspondiente fue presentada ante el área de Recursos Humanos el pasado 9 de octubre y, pese al tiempo transcurrido, los depósitos continúan pendientes.

Advierten con una demanda judicial

La intimación fue firmada por la secretaria general de ATM, Susana Elosegui, quien reclamó el cumplimiento inmediato de las obligaciones vinculadas a las retenciones sindicales. Desde la entidad remarcaron que se trata de dinero que ya fue descontado a los trabajadores y que, por su naturaleza, debe ser transferido a la asociación.

En caso de no obtener una respuesta dentro del plazo fijado, el sindicato anticipó que iniciará una acción judicial de ejecución para reclamar el pago de los fondos adeudados, más intereses, costas y demás consecuencias legales derivadas del incumplimiento.

Como parte de las medidas adoptadas, ATM anunció además la suspensión de las órdenes de compra destinadas a afiliados hasta nuevo aviso. La organización informó que la decisión permanecerá vigente hasta que el municipio regularice la situación y efectúe el depósito de los fondos reclamados.

La medida impacta directamente sobre uno de los beneficios utilizados por trabajadores municipales afiliados al sindicato, agregando presión a un conflicto que se desarrolla en paralelo a otras discusiones económicas y salariales que atraviesa la comuna.