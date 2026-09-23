El Gobierno de Río Negro avanzó con su plan para modificar transitoriamente el reparto de recursos entre los municipios: 14 localidades recibirán más dinero y las otras 25 conservarán los fondos que perciben actualmente, según explicó el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos. El proyecto de Compensación Financiera Transitoria, impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck, consiguió dictamen favorable en la Legislatura y quedó en condiciones de ser tratado este jueves.

La discusión tiene un punto sensible: la Provincia asegura que ningún municipio perderá recursos. La propuesta no modifica la actual Ley de Coparticipación ni implica sacar dinero de una localidad para entregárselo a otra. El mecanismo será financiado directamente con recursos del Tesoro Provincial.

Ríos fue el encargado de defender la iniciativa durante la reunión plenaria de comisiones, donde buscó despejar las dudas alrededor de un proyecto que toca directamente los ingresos de los gobiernos locales. “Es una propuesta que contempla a los 39 municipios”, sostuvo el ministro, y remarcó que 14 mejorarán sus recursos mientras que los otros 25 mantendrán el nivel que reciben actualmente.

El planteo oficial apunta así a meter recursos provinciales donde el actual esquema de distribución dejó diferencias que el Gobierno considera necesario corregir. Pero hay una condición central: la compensación será transitoria y no reemplazará la Ley de Coparticipación Municipal. De hecho, el proyecto establece que el mecanismo seguirá vigente hasta que se sancione una nueva ley de coparticipación o hasta que un nuevo Censo Nacional modifique las variables utilizadas para distribuir los fondos entre las localidades rionegrinas.

Durante la exposición, Ríos insistió en que la iniciativa no pretende modificar las reglas de fondo. “No se modifica la Ley de Coparticipación ni se le quita un peso a ninguna localidad”, afirmó, al explicar que el dinero adicional saldrá de las cuentas provinciales. La presentación del proyecto contó además con la participación del ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez; el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri; y la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid. Entre todos expusieron los detalles técnicos del mecanismo ante los legisladores.

Según explicó Ríos, la propuesta fue trabajada durante varios meses junto con los municipios. El argumento del Ejecutivo es que se necesita una respuesta inmediata mientras se discute una modificación más profunda del sistema de coparticipación.

Ahora la pelota quedó del lado de la Legislatura. Con el dictamen favorable por mayoría, el proyecto llegará este jueves al recinto, donde los legisladores deberán definir si avalan una compensación que pone recursos provinciales para mejorar los ingresos de 14 municipios sin reducir el dinero que actualmente reciben los otros 25.

El debate, en definitiva, no pasa solamente por cuánto recibirá cada municipio. También pone sobre la mesa una discusión de fondo que Río Negro arrastra desde hace años: cómo se distribuyen los recursos provinciales entre sus 39 municipios y qué variables deberían determinar cuánto dinero le corresponde a cada localidad.