Río Negro cerró un positivo fin de semana largo por el 12 de octubre y volvió a ubicarse entre las provincias con mejor desempeño turístico del país, impulsada principalmente por la fuerte afluencia de visitantes en Bariloche, que alcanzó un nivel de ocupación cercano al 80%.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento turístico nacional registró 1.490.400 viajeros, un 3,5% más que en el mismo feriado de 2025. Sin embargo, la estadía promedio cayó de dos a 1,8 días, reflejando una tendencia creciente de escapadas breves y viajes de cercanía. Sin embargo, el gasto total de $ 313.610 millones representó una caída real del 2,2%.

En ese contexto, Bariloche volvió a posicionarse como uno de los destinos más demandados del país. La ciudad fue mencionada por Aerolíneas Argentinas entre los lugares con mayor cantidad de reservas para el fin de semana largo y además fue uno de los principales motores turísticos de la Patagonia.

Bariloche a la Carta impulsó la llegada de visitantes

Gran parte de la actividad estuvo vinculada a una nueva edición de Bariloche a la Carta, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la región. La propuesta reunió a más de 90 establecimientos gastronómicos y ofreció una feria en el Centro Cívico con productores regionales, chocolaterías, cervecerías, restaurantes, bodegas, degustaciones y clases de cocina.

El movimiento turístico también se extendió al resto de la provincia. En la región cordillerana, El Bolsón alcanzó una ocupación cercana al 65%, impulsada por sus propuestas de naturaleza, senderismo, gastronomía y circuitos de montaña.

Buen desempeño en la costa y el Valle

Los números también fueron positivos en otras zonas rionegrinas. El Valle registró una ocupación promedio del 70%, mientras que Playas Doradas llegó a un porcentaje similar.

Las Grutas, uno de los destinos más tradicionales de la costa atlántica, alcanzó una ocupación del 65% y sumó actividades vinculadas al Encuentro Turístico en Moto, espectáculos artísticos y propuestas recreativas para familias.

En Puerto del Este, la Fiesta Nacional de las 6 Horas del Pejerrey aportó movimiento adicional, mientras que San Antonio Oeste complementó la oferta con recorridos culturales y actividades en espacios históricos de la localidad.

Las Grutas alcanzó una ocupación del 65% durante el fin de semana largo impulsada por actividades recreativas, deportivas y familiares

Más turistas, pero menos noches

El informe nacional mostró una paradoja para el sector. Aunque viajaron más personas y el gasto diario promedio alcanzó los 116.900 pesos por turista, la reducción en la duración de las estadías provocó una caída real del impacto económico total del 2,2% respecto del año pasado.

Aun así, Río Negro logró sobresalir dentro de la Patagonia gracias a la combinación de atractivos naturales, eventos gastronómicos y propuestas recreativas distribuidas entre la cordillera, los valles productivos y la costa atlántica.