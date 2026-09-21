El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) informó que el periodo autorizado para quemas en la zona andina de Río Negro finalizará oficialmente a comienzos o mediados de octubre. La definición marca el cierre de una etapa clave para la preparación de los hogares y terrenos antes de la temporada de mayor riesgo de incendios forestales.

Ante la proximidad del cierre, el organismo solicitó a los vecinos aprovechar las últimas semanas para realizar tareas de prevención en sus viviendas y predios. La recomendación apunta a reducir la acumulación de material combustible que puede facilitar la propagación del fuego en caso de emergencia.

Entre las medidas sugeridas se destacan la limpieza de terrenos, retirando vegetación seca, ramas y residuos forestales; la limpieza de techos y canaletas, eliminando hojas, pinocha y otros elementos que puedan obstruir el drenaje o convertirse en focos de ignición; y la finalización de quemas pendientes, siempre de manera segura y con autorización previa. Estas acciones son fundamentales para disminuir los riesgos y garantizar un entorno más seguro para la comunidad.

El SPLIF recordó que mantener un espacio limpio de vegetación densa y residuos secos es la mejor herramienta para proteger las viviendas y facilitar el trabajo de los combatientes en caso de que se produzca un incendio. La prevención es una responsabilidad compartida entre las instituciones y los vecinos, y constituye la primera línea de defensa frente a emergencias forestales.

Asimismo, se reiteró que toda quema debe estar previamente autorizada. Los permisos pueden solicitarse y retirarse en la central operativa de SPLIF Bariloche, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 horas. La autorización oficial permite controlar las prácticas de quema y evitar situaciones de riesgo que puedan derivar en siniestros de mayor magnitud.