Ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que busca declarar Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia al tradicional edificio conocido como Diente de Oro, uno de los inmuebles más emblemáticos de Cipolletti y parte de la memoria colectiva de varias generaciones de vecinos.

La iniciativa fue presentada por los legisladores Leandro García, Daniel Belloso, María Alejandra Más y Luis Ivancich, quienes destacaron el valor histórico, arquitectónico, social y cultural del edificio ubicado en la esquina de Fernández Oro y Villegas.

La propuesta apunta a incorporar el inmueble al régimen de protección previsto por la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural de Río Negro, garantizando su preservación y puesta en valor para las futuras generaciones.

Un comercio ligado a la historia de Cipolletti

El edificio albergó desde la década de 1930 una reconocida tienda de ramos generales que acompañó buena parte del crecimiento urbano y comercial de Cipolletti.

Durante décadas, el lugar se transformó en un punto de referencia para los habitantes de la ciudad. Además de ofrecer mercadería y productos de consumo cotidiano, permitía a muchas familias acceder a compras mediante sistemas de crédito, una modalidad que formó parte de la vida económica y social de la comunidad durante gran parte del siglo pasado.

Con el paso de los años, el Diente de Oro trascendió su función comercial para convertirse en un símbolo de identidad local y en uno de los edificios más reconocidos del casco histórico cipoleño.

Antecedentes de protección

El proyecto recuerda que la Legislatura provincial ya había declarado este año al inmueble de interés social, cultural y político, reconociendo su importancia dentro de la historia de Cipolletti. Además, entre los antecedentes figura la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que autorizó la cesión del edificio al Colegio de Arquitectos de Río Negro por un plazo de 99 años, con el objetivo de impulsar tareas de restauración, conservación y recuperación del inmueble.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que el edificio constituye un testimonio material del desarrollo social y urbano de Cipolletti y que su preservación permitirá mantener viva una parte significativa de la historia local.

La propuesta ahora deberá avanzar por el tratamiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley y otorgar al inmueble una protección patrimonial definitiva dentro de la provincia.