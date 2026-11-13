El proyecto para extender el servicio ferroviario de pasajeros entre Cipolletti y Roca sumó un nuevo paso administrativo de cara al inicio de las obras. Tren Patagónico realizó una recorrida técnica con las empresas interesadas en participar de la licitación, mientras se acerca la fecha de apertura de ofertas prevista para el próximo 24 de noviembre.

La actividad permitió que los potenciales oferentes conocieran en detalle las intervenciones contempladas en la primera etapa del corredor ferroviario del Alto Valle, una iniciativa que busca recuperar y adecuar la infraestructura necesaria para la futura ampliación del servicio.

Qué obras se realizarán

Los trabajos previstos incluyen mejoras en las estaciones de Roca, J.J. Gómez, Allen, Fernández Oro y Cipolletti, además de la construcción y adecuación de accesos para pasajeros. El proyecto contempla también la construcción de rampas, instalación de luminarias y distintas obras civiles destinadas a mejorar las condiciones de acceso y circulación en cada una de las paradas.

Entre las novedades aparece la proyección de un nuevo punto de acceso en el sector de las facultades, uno de los lugares con mayor movimiento de estudiantes y usuarios potenciales del futuro servicio.

Durante la recorrida participaron representantes de las firmas Induvia S.A., Pose S.A., Roque Mocciola S.A., Cipiem S.R.L., Generar S.R.L. y LEG Servicios S.A.S. La visita permitió recorrer los distintos sectores donde se ejecutarán los trabajos y analizar aspectos técnicos vinculados a cada intervención prevista en el pliego. Según el cronograma oficial, el 24 de noviembre se conocerán las ofertas económicas presentadas por las empresas interesadas.

Posteriormente se avanzará con el proceso de evaluación y adjudicación, previsto para diciembre. Una vez adjudicada la obra, el plazo de ejecución será de 90 días.

Empresarios y equipos técnicos inspeccionaron los tramos que serán remodelados antes de la ampliación del servicio ferroviario en el Alto Valle

La obra forma parte del plan para reactivar y fortalecer el corredor ferroviario del Alto Valle mediante mejoras en la infraestructura de estaciones y accesos. La expectativa está puesta en lograr mejores condiciones para los futuros usuarios del servicio y consolidar una alternativa de transporte que conecte a las principales ciudades del corredor entre Cipolletti y Roca.