Uno de los edificios históricos más importantes de Cipolletti está más cerca de iniciar su recuperación. El municipio realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación para restaurar y poner en valor el Fortín Primera División, una construcción de 1879 que será reconvertida en museo.

La iniciativa despertó interés empresarial y reunió propuestas de cinco firmas que buscan quedarse con una obra valuada oficialmente en $248,5 millones, destinada a rescatar uno de los inmuebles más representativos de la historia local.

Ubicado en la intersección de las rutas nacionales 22 y 151, el fortín forma parte de los primeros asentamientos militares que dieron origen al desarrollo de la ciudad y constituye uno de los testimonios arquitectónicos más antiguos que aún se conservan en la región.

Cinco empresas presentaron propuestas

Las ofertas fueron presentadas por E&F Servicios, Rutas del Valle SAS, PI Group SRL, OM Energy SAS y QTH SRL. Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que ahora comenzará la etapa de evaluación técnica y legal de cada propuesta, un proceso que demandará aproximadamente 20 días antes de la adjudicación definitiva.

Si se cumplen los plazos previstos, los trabajos podrían comenzar dentro de los próximos dos meses.

El proyecto contempla una intervención integral sobre una superficie aproximada de 110 metros cuadrados cubiertos, además de la puesta en valor de unos 580 metros cuadrados de espacios exteriores. La restauración alcanzará cubiertas, muros, pisos, cielorrasos, carpinterías, revoques y elementos de madera, con el objetivo de conservar la identidad original del edificio y garantizar su preservación a largo plazo.

También está previsto incorporar espacios expositivos permanentes destinados a difundir la historia del lugar y de la ciudad. La obra incluirá la renovación completa de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización, junto con sistemas de iluminación especialmente diseñados para el funcionamiento museográfico del edificio.

En el exterior se realizarán mejoras sobre senderos, veredas, circulaciones, cerramientos y sectores de acceso, además de tareas de parquización destinadas a integrar el inmueble con su entorno inmediato. La propuesta contempla además la colocación de nuevas carpinterías con terminación símil madera y la recuperación de distintos elementos originales que forman parte del valor patrimonial del fortín. El proyecto establece un plazo de ejecución de 120 días corridos una vez iniciados los trabajos.