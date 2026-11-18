La estructura del gabinete provincial podría tener una modificación importante en las próximas semanas. El Gobierno de Río Negro envió a la Legislatura un proyecto para reformar la Ley de Ministerios y separar formalmente las áreas de Gobierno y Trabajo, otorgándole a esta última un rango equivalente al de un ministerio.

La iniciativa plantea que la actual Secretaría de Trabajo pase a convertirse en una Secretaría de Estado con dependencia directa del gobernador y con jerarquía ministerial, mientras que la actual cartera de Gobierno y Trabajo retomaría la denominación de Ministerio de Gobierno.

El trasfondo: Vaca Muerta, minería y nuevas inversiones

La principal explicación que ofrece el Ejecutivo para impulsar el cambio es el crecimiento de la actividad económica y productiva que se proyecta para los próximos años. Entre los argumentos aparecen proyectos como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Duplicar Norte, SESA, el desarrollo minero Calcatreu y Argentina LNG, iniciativas que, según el Gobierno, generarán una fuerte demanda de empleo y requerirán una mayor intervención estatal en materia laboral.

La Provincia considera que este escenario obliga a fortalecer los organismos encargados de controlar las condiciones de trabajo, verificar la contratación de mano de obra local y mediar en conflictos laborales. El proyecto asigna a la futura Secretaría de Estado funciones vinculadas al poder de policía del trabajo, la intermediación laboral, la promoción del empleo joven, la capacitación profesional y la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral.

También tendrá un rol central en la aplicación de la denominada Ley 80/20, que establece prioridades para la contratación de trabajadores con residencia en Río Negro en determinados proyectos productivos.

Según los datos incorporados en los fundamentos, durante 2025 el área laboral provincial realizó unas 5.500 fiscalizaciones y relevó a más de 26.000 trabajadores, cifras que el Ejecutivo utiliza para justificar el fortalecimiento institucional del organismo.

La propuesta también habilita al Gobierno provincial a realizar adecuaciones presupuestarias y modificaciones en la distribución de personal, equipamiento y recursos necesarios para poner en marcha la nueva estructura.

Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es dotar al área de mayor capacidad de respuesta frente a una economía provincial que atraviesa un proceso de transformación impulsado por inversiones energéticas, industriales y mineras.

Qué debe pasar ahora

El proyecto ingresó a la Legislatura para ser tratado en única vuelta y deberá ser debatido por los legisladores antes de convertirse en ley. Si la iniciativa es aprobada, Río Negro tendrá una autoridad laboral con autonomía propia dentro del organigrama provincial y con una jerarquía superior a la que posee actualmente.