Pedro Pesatti empieza a mover sus fichas pensando en 2027 y su presencia en el acto que Sergio Massa encabezó en San Fernando dejó una señal política que en Río Negro no debería pasar inadvertida. El vicegobernador compartió el centro de la escena con el exministro de Economía y Miguel Ángel Pichetto, mientras crecen las versiones sobre una posible candidatura a gobernador por el Frente Grande, por afuera de la estructura tradicional del Partido Justicialista que ya tiene a María Emilia Soria como principal aspirante.

La fotografía no fue un detalle menor. Entre los cientos de dirigentes que participaron del encuentro por el Día de la Militancia peronista, Pesatti fue uno de los tres representantes rionegrinos, junto al propio Pichetto y Alejo Ramos Mejía, presidente del Frente Renovador en la provincia. Su ubicación cerca de Massa, en un lugar reservado para las principales figuras del encuentro, volvió a poner sobre la mesa una relación política que viene creciendo y que puede tener consecuencias directas en el tablero electoral rionegrino.

Pero detrás de esa postal hay algo más que una buena relación personal. El Frente Renovador ya había hecho público su interés en que Pesatti compita por la Gobernación. Rubén Torres, secretario general de ese espacio en Río Negro, confirmó semanas atrás que dirigentes massistas habían visitado al vicegobernador en la Legislatura para ofrecerle formalmente la candidatura. La intención, según explicó, era que encabezara una propuesta capaz de reunir a todo el peronismo provincial.

Sin embargo, el escenario podría tomar otro camino. La posibilidad de que Pesatti utilice al Frente Grande como plataforma electoral y construya una candidatura por fuera del PJ introduce una variante de peso. No sería simplemente una disputa por la conducción del justicialismo, sino la posibilidad de que el vicegobernador arme su propio espacio para disputar el poder provincial, sin quedar condicionado por las decisiones de la estructura partidaria.

Pesatti se mostró junto a Massa en San Fernando y crecen las versiones sobre su candidatura a gobernador en 2027.

Y ahí aparece el primer problema para el peronismo rionegrino. María Emilia Soria ya anunció que será candidata a gobernadora y comenzó a construir su proyecto con la intención de reunir a distintos sectores detrás de su figura. La intendenta de Roca tiene una ventaja: hizo pública su decisión antes que otros dirigentes y viene desarrollando una agenda provincial. Pero la eventual irrupción de Pesatti por otra vía electoral puede complicar cualquier intento de presentar una propuesta peronista unificada.

La diferencia no es menor. Mientras Soria busca consolidar su candidatura desde el PJ, Pesatti podría apostar a una construcción transversal, con el Frente Grande como referencia partidaria y vínculos nacionales que incluyen a Massa y Pichetto. Esa alternativa le permitiría evitar una competencia interna directa con la intendenta roquense, aunque no necesariamente impediría que ambos terminen enfrentados en las urnas. En política, las fronteras partidarias suelen ser mucho más flexibles que los discursos de unidad.

Además, el vicegobernador tiene una particularidad que lo diferencia de cualquier otro aspirante: llegó al cargo acompañando a Alberto Weretilneck en la fórmula de Juntos Somos Río Negro. Su eventual candidatura por afuera del PJ también significaría profundizar un recorrido político propio, con mayor autonomía y sin relación con el oficialismo provinciall. Las diferencias que se hicieron visibles durante los últimos años y sus acercamientos a dirigentes peronistas alimentan las versiones sobre un distanciamiento que podría tener traducción electoral.

En San Fernando, Massa reunió a dirigentes de distintas vertientes del peronismo con la promesa de construir una alternativa para 2027. La recreación de Juan Domingo Perón mediante inteligencia artificial fue una de las particularidades del acto, pero el mensaje político estuvo puesto en la necesidad de ordenar las diferencias y encontrar una conducción. La ausencia de Axel Kicillof también dejó al descubierto que la unidad proclamada está lejos de ser una realidad.

En ese escenario nacional, Pesatti encontró un lugar de exposición que no parece casual. La cercanía con Massa, la presencia de Pichetto y la representación del Frente Renovador rionegrino muestran que el vicegobernador busca fortalecer sus vínculos más allá de Viedma. Falta saber si ese respaldo se traducirá en una estructura electoral concreta y, sobre todo, si el Frente Grande será finalmente el vehículo elegido para intentar llegar a la Gobernación.