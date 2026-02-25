La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 fue evaluada como un “rotundo éxito” por la Comisión Organizadora, tanto por la masiva concurrencia como por el impacto económico generado en Roca y en el Alto Valle. Durante las tres jornadas, el predio renovado y el clima favorable ofrecieron el marco ideal para el disfrute del público, que acompañó cada propuesta artística y cultural.

Desde el punto de vista económico, el balance fue altamente positivo. Se estima que el movimiento generado por la Fiesta superó los 10.000 millones de pesos, con ingresos para sectores hoteleros, gastronómicos, turísticos, comerciales y de servicios. Emprendedores, feriantes y artistas destacaron la oportunidad de trabajo y difusión que les permitió crecer y sostener su actividad en un contexto de crisis nacional.

En cuanto a la organización, el neto total invertido en la FNM 2026 fue de $2.372.052.361, compuesto por $3.019.718.941 de egresos y $647.666.580 de ingresos. Los principales ingresos provinieron de la venta de stands y puestos de artesanos ($303.713.549), venta de entradas ($172.315.000), aportes de empresas auspiciantes ($138.538.031) y otros conceptos como licitaciones y publicidad ($33.100.000).

Respecto de los egresos, las mayores erogaciones se destinaron a la contratación de artistas ($1.211.991.460), escenario, sonido y pantallas ($859.887.916), alojamientos ($17.438.341) y gastos generales vinculados a la preparación del predio ($930.401.224). Dentro de este último ítem, se destaca la contratación de adicionales de la Policía de Río Negro para garantizar la seguridad, con un costo de $113.382.700.

La intendenta María Emilia Soria destacó el compromiso de quienes trabajaron en la organización

La intendenta María Emilia Soria, presidenta de la Comisión Organizadora, puso en valor el trabajo de empleados municipales, fuerzas de seguridad, personal de salud y bomberos: “El cuidado de cada detalle de la organización, el control de accesos, el predio bien iluminado, cómodo y limpio, permitió que el público disfrutara sintiéndose tranquilo y seguro”.

La Fiesta volvió a consolidarse como una celebración popular con fuerte arraigo cultural, donde la producción frutícola es el sello distintivo. Además de los espectáculos musicales de primer nivel, el público pudo participar de concursos, homenajes, sorteos y actividades organizadas junto a instituciones como el INTA y la UNRN, que reforzaron el vínculo con la historia y las tradiciones valletanas.