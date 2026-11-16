La explosión de un equipo odontológico que provocó lesiones a una trabajadora en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Francisco III sigue generando malestar entres los empleados, en Bariloche. Ahora, los centros de salud decidieron avanzar con un paro de 24 horas para reclamar mejores condiciones de seguridad y exigir respuestas concretas de las autoridades sanitarias.

La medida fue resuelta durante una asamblea donde se definió un cese de actividades para el próximo miércoles 18 de noviembre. Además, se convocó a una concentración a las 10 en las escalinatas del Hospital Zonal Ramón Carrillo.

La explosión encendió las alarmas

Desde ASSPUR y ATE Bariloche sostuvieron que el incidente no puede ser considerado un hecho aislado y afirman que existían advertencias previas vinculadas a problemas de mantenimiento y seguridad. Señalaron que durante meses los trabajadores plantearon inquietudes sobre el estado de equipamientos e instalaciones, mediante informes y reclamos internos que, según denunciaron, no obtuvieron respuestas efectivas.

Para la organización gremial, la explosión que afectó a una profesional de la salud expuso una problemática más amplia relacionada con las condiciones laborales y la inversión en el sistema sanitario público.

Exigen auditorías y controles

Entre los principales reclamos figura la realización de auditorías integrales sobre el equipamiento y las instalaciones de los CAPS de Bariloche y del Hospital Zonal. También exigen certificaciones de seguridad, inspecciones técnicas y garantías de que los establecimientos cumplen con las condiciones necesarias para desarrollar la actividad laboral sin riesgos para trabajadores y pacientes.

Según plantearon cualquier normalización de los servicios debe estar acompañada por medidas concretas que permitan descartar peligros vinculados al funcionamiento de equipos médicos e infraestructura.

Los trabajadores sostienen que el hecho ocurrido en el CAPS San Francisco III no solo impactó sobre la profesional lesionada, sino que generó preocupación entre equipos de salud que desarrollan tareas cotidianas en distintos centros asistenciales de la ciudad. Mientras esperan respuestas de las autoridades provinciales, la medida de fuerza del miércoles buscará visibilizar el reclamo por mayores condiciones de seguridad y prevención dentro del sistema de salud pública.