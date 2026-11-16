Después de más de una semana de restricciones, Río Negro levantó la veda por marea roja que afectaba la extracción, recolección, comercialización y consumo de moluscos bivalvos y crustáceos en el Área Natural Protegida Caleta de los Loros-Pozo Salado-Punta Mejillón.

La medida fue adoptada tras conocerse tres análisis consecutivos con resultados negativos para la presencia de toxina paralizante de moluscos (TPM), condición necesaria para autorizar nuevamente las actividades vinculadas a estos recursos marinos. La decisión deja sin efecto la restricción preventiva que había sido impuesta el 3 de noviembre ante la detección de riesgos sanitarios asociados al fenómeno de la marea roja.

Los estudios permitieron habilitar la actividad

La determinación se tomó a partir de los monitoreos que realiza la Provincia sobre los recursos marino-costeros en distintos puntos del litoral rionegrino. Los controles efectuados durante las últimas semanas confirmaron la ausencia de toxinas peligrosas para la salud humana, un escenario que permitió revertir la prohibición vigente y volver a habilitar la extracción y comercialización de mariscos en la zona protegida. El último muestreo volvió a arrojar resultados negativos y consolidó la tendencia observada en los análisis anteriores.

Aunque la veda fue levantada, las autoridades aclararon que el monitoreo sanitario continuará de manera permanente. Los muestreos se realizan semanalmente para detectar cualquier cambio en las condiciones ambientales y actuar rápidamente en caso de que reaparezcan niveles de toxinas que representen riesgos para la población.

Desde Ambiente remarcaron que el seguimiento constante permite tomar decisiones basadas en información técnica y proteger tanto la salud pública como el aprovechamiento responsable de los recursos marinos.

Las recomendaciones continúan vigentes

Pese al levantamiento de la restricción, la Provincia insistió en la necesidad de mantener medidas preventivas. Se recomienda adquirir mariscos únicamente en comercios habilitados y evitar la recolección en sectores que no cuenten con controles sanitarios oficiales. Además, recordaron que las toxinas asociadas a la marea roja no se eliminan mediante la cocción ni con el uso de limón, vinagre o alcohol.

Ante síntomas como hormigueo en labios o lengua, náuseas, debilidad muscular o dificultades respiratorias tras consumir moluscos, se aconseja acudir de inmediato a un centro de salud.