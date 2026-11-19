Un derrumbe provocó la caída de grandes piedras sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que une San Carlos de Bariloche con El Bolsón, y encendió una alerta para quienes circulaban por uno de los corredores más transitados de la cordillera. El desprendimiento se produjo en el sector de Gendarmería Villegas, en jurisdicción de Río Villegas, donde el material rocoso terminó sobre la calzada.

El episodio obligó a intervenir para retirar las piedras y evitar que los vehículos quedaran expuestos a un riesgo mayor. La presencia de grandes bloques sobre la ruta convirtió ese sector en un punto peligroso, especialmente para quienes no conocían lo ocurrido y se encontraban con el obstáculo al avanzar por el camino.

Según informó Vialidad Nacional (VN) este jueves por la tarde, se realizaron trabajos para despejar la calzada y remover el material desprendido. Las tareas contaron con la colaboración de la empresa Hidraco, que aportó maquinaria para retirar las rocas y liberar el tramo afectado.

El derrumbe había provocado un corte total de la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón, de acuerdo con la información difundida sobre el episodio. La interrupción dejó en evidencia la vulnerabilidad de algunos sectores de la traza cordillerana ante los desprendimientos de rocas.

Una vez retirado el material, el tránsito pudo ser habilitado nuevamente en ambas manos. Sin embargo, desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que trabajaba en la zona.