Un nuevo incidente afectó este miércoles al Tren Patagónico en la Región Sur rionegrina. La formación que se dirigía hacia San Carlos de Bariloche descarriló en el kilómetro 794, entre Comallo y Pilcaniyeu, luego de encontrarse con piedras y barro sobre las vías como consecuencia de las intensas lluvias que afectan a la región.

El hecho se produce días después del descarrilamiento registrado entre Sierra Colorada y Los Menucos, episodio que derivó en la suspensión de los servicios ferroviarios previstos para el próximo fin de semana mientras avanzan las tareas de reparación de la infraestructura.

Según explicó Darío Dukart de la empresa Tren Patagónico, la formación circulaba con normalidad cuando se encontró con material arrastrado por el temporal sobre la traza ferroviaria. “Por factores climáticos hubo piedras sobre la vía y eso generó el descarrilamiento”, señaló.

En el tren viajaban 46 personas con destino a Bariloche. Tras el incidente, los pasajeros permanecieron en el lugar mientras se activaba el operativo de asistencia y evacuación. La empresa ferroviaria coordinó el traslado mediante minibuses. Una parte de los pasajeros fue derivada hacia Ingeniero Jacobacci, mientras que otra continuó viaje hasta Bariloche por vía terrestre.

Desde Tren Patagónico remarcaron que no se registraron lesionados ni daños personales como consecuencia del descarrilamiento.

Bomberos colaboraron en el operativo

Como parte de la asistencia, Bomberos Voluntarios de Comallo despacharon una unidad con dos voluntarios para trasladar personal ferroviario hasta la zona afectada.

Según se informó, la formación quedó detenida en cercanías de Neneo Ruca, a unos 15 kilómetros de Comallo, donde las lluvias y la acumulación de barro complicaron las condiciones de circulación.

El personal de emergencia y los equipos técnicos trabajaron durante todo el día para evaluar los daños y avanzar con las tareas necesarias para recuperar la traza.

El nuevo descarrilamiento vuelve a poner en evidencia las consecuencias que está provocando el temporal sobre la infraestructura de transporte de la Región Sur. En los últimos días también se registraron cortes de caminos rurales, problemas de conectividad y daños en distintos sectores debido a las lluvias persistentes, el arrastre de sedimentos y el desborde de cursos de agua.

Mientras continúan las tareas de reparación, desde Tren Patagónico pidieron disculpas a los pasajeros afectados y señalaron que la situación responde a fenómenos climáticos extraordinarios que impactaron sobre distintas zonas de la provincia.