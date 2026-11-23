La crisis económica empieza a mostrar otra de sus caras más crudas: en Río Negro: casi el 14% de la población provincial tiene deudas en mora con bancos, billeteras virtuales y otras entidades financieras. Son 103.248 personas sobre un total de 750.768 habitantes. En apenas dos años, la cantidad de deudores creció un 155,7%, mientras que casi siete de cada diez se encuentran en la categoría crediticia considerada irrecuperable. El endeudamiento, que para muchas familias se convirtió en una salida para comprar alimentos, ropa o pagar servicios, amenaza con transformarse en una trampa de la que cada vez resulta más difícil salir.

Los números surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central y registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El relevamiento, actualizado a septiembre de 2026, muestra una evolución preocupante: en octubre de 2024 había 40.375 personas en mora en la provincia. Menos de dos años después, la cifra trepó a 103.248. Son 62.873 deudores más que quedaron atrapados en compromisos financieros que no pueden afrontar.

Pero hay un dato que expone todavía más la profundidad del problema. El 67,2% de las personas que están en mora se encuentra en situación crediticia 5, la categoría más grave del sistema financiero, considerada irrecuperable. No se trata simplemente de una cuota que quedó pendiente o de un atraso circunstancial en el pago de la tarjeta. Es un indicador de deterioro severo de la capacidad de cumplir con las obligaciones asumidas.

Además, el endeudamiento promedio informado para Río Negro alcanza los 2.730.000 pesos por persona, un monto que refleja la dimensión de los compromisos financieros que pesan sobre los hogares. La situación golpea especialmente a la población económicamente activa: el 73,1% de quienes tienen deudas en mora tiene entre 25 y 54 años. El grupo de 25 a 34 años concentra 28.647 personas, el 27,7% del total provincial. Son generaciones que, en muchos casos, deben sostener alquileres, alimentos, servicios, gastos escolares y crianza de sus hijos.

En este escenario, las billeteras virtuales y las entidades no bancarias aparecen como uno de los sectores donde más se profundizó el incumplimiento. Allí, la proporción de personas con deudas en mora pasó del 13,1% en octubre de 2024 al 27,7% en septiembre de 2026. La cantidad de deudores creció de 27.920 a 80.196. En los bancos, en tanto, la morosidad avanzó del 7,8% al 17,4%, con un salto de 19.042 a 49.382 personas. La brecha entre ambos sistemas se amplió y dejó al descubierto las dificultades de quienes recurren al financiamiento para sostener sus gastos.

Detrás de esa estadística aparece una explicación que excede el uso de las tarjetas o la administración del dinero. Desde el CEPA en Río Negro, se advirtió que los ingresos familiares resultan insuficientes y que el crédito está funcionando como un mecanismo para sostener el consumo. Entre los ejemplos mencionó compras tan elementales como alimentos o zapatillas para que los chicos puedan ir a la escuela. Es decir, endeudarse ya no necesariamente significa acceder a un bien de mayor valor: para muchas familias representa la posibilidad de cubrir necesidades básicas cuando el sueldo se termina antes de llegar a fin de mes.

Los especialistas también apuntan contra el deterioro del poder adquisitivo, el aumento de las tarifas y los servicios básicos, además de las dificultades para sostener gastos vinculados con la salud. En su análisis, la pérdida de capacidad de compra de los salarios y el deterioro del empleo forman parte de un escenario en el que cada vez más hogares necesitan recurrir al crédito. El problema es que ese dinero que permite resolver una urgencia hoy se convierte en una obligación que habrá que afrontar mañana, con ingresos que tampoco alcanzan.