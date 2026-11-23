Una señal de alivio en medio de la preocupación que genera el hantavirus en Bariloche. El hombre diagnosticado con la enfermedad logró salir de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal Ramón Carrillo y fue trasladado a Cuidados Intermedios, después de presentar una evolución clínica favorable. Sin embargo, continúa internado y bajo atención médica, mientras las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento de las personas que estuvieron en contacto estrecho con él.

La noticia fue comunicada por el propio hospital este domingo 22 de noviembre, tres días después de que se confirmara el diagnóstico. La mejoría en su estado general permitió modificar el nivel de atención que necesitaba, aunque todavía no significa que haya superado definitivamente la enfermedad. El paciente permanece internado y su evolución continúa bajo observación.

Pero el caso no termina en la habitación del hospital. Uno de los principales focos de atención está puesto en las personas identificadas como contactos estrechos, que siguen cumpliendo con las medidas de aislamiento y seguimiento sanitario. Hasta el momento, ninguna presentó síntomas, un dato favorable que, de todos modos, no permite levantar la vigilancia.

La preocupación tiene fundamentos. El hantavirus es una enfermedad que puede provocar cuadros graves y comprometer seriamente el sistema respiratorio. En la región andina, además, circula una variante que puede transmitirse de persona a persona, lo que explica la importancia de identificar rápidamente a quienes tuvieron contacto con un caso confirmado y controlar su evolución.

En Bariloche y sus alrededores, el antecedente de otros episodios graves y fatales mantiene encendida la alarma. No se trata de un virus desconocido para la región ni de un riesgo que pueda minimizarse. La presencia de roedores infectados y la exposición a ambientes contaminados forman parte de una problemática sanitaria que reaparece especialmente en zonas cordilleranas.

Por eso, las autoridades sanitarias insisten en no desatender los primeros síntomas. Fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas y vómitos pueden ser algunas de las manifestaciones iniciales. Ante un cuadro compatible, la recomendación es acudir inmediatamente a un centro de salud y evitar la automedicación.

La evolución favorable del paciente representa, sin dudas, una buena noticia después de la incertidumbre que generó su diagnóstico. Pero la historia todavía no está cerrada: sigue internado, sus contactos permanecen bajo vigilancia y el hantavirus vuelve a recordar que en la región cualquier exposición de riesgo puede tener consecuencias muy graves.