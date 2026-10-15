La 21ª Feria del Libro de Cipolletti atraviesa una edición exitosa y convoca a una importante cantidad de público en el Complejo Cultural y otros espacios de la ciudad. Bajo el lema “Abrí tu mente”, la propuesta ofrece actividades para todas las edades y se extenderá hasta el domingo, con una programación que busca ir más allá de la lectura tradicional.

Mariana Prgich, directora de Cultura de Cipolletti, brindó detalles sobre el desarrollo de la feria en el programa Entretiempo, que se transmite por AM550, y destacó el balance positivo del encuentro. “Estamos muy, pero muy felices con el desarrollo de esta feria”, expresó. Además del Complejo Cultural, las actividades se desarrollan en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, la Casa del Escritor, la Escuela de Música y su anexo. Según precisó, más de 80 escuelas participan de la propuesta.

Mariana Prgich destacó el balance positivo de la feria y la participación de más de 80 escuelas.

La programación incluye presentaciones de libros, charlas con autores, espectáculos artísticos y proyecciones de cine con entrada libre y gratuita. También hay espacios de lectura y descanso, juegos de lógica y memoria para compartir en familia, y propuestas vinculadas con la identidad cipoleña, el patrimonio cultural y las historias de escritores locales. “Nuestra feria es una feria plural. Nosotros atendemos a todos los pensamientos, a todas las formas de pensar, a todas las edades”, remarcó Prgich.

Uno de los aspectos distintivos es la posibilidad de recorrer un espacio que combina literatura, arte, aprendizaje y entretenimiento. La feria también reúne a artistas y emprendedores de la ciudad, ofrece gastronomía local e incorpora propuestas interactivas, como una pared con códigos QR para escuchar a escritores cipoleños contar historias sobre sus libros. Además, los visitantes pueden dejar cartas destinadas a la ciudad que luego se convertirán en un cortometraje a través de un taller de cine.

Bajo el lema “Abrí tu mente”, la programación combina literatura, arte y actividades para todas las edades.

Entre las actividades más esperadas aparece la presentación de Paulina Cocina, prevista para el sábado a las 18.30, con juegos y propuestas para el público en el marco del fin de semana del Día de la Madre. También se destaca la presencia de Eduardo Sacheri, junto con otras charlas y encuentros de la agenda literaria. El domingo, además, se sumará la feria gastronómica Semilla.

“Esta feria va mucho más allá del acto de leer”, sostuvo la directora de Cultura al describir una propuesta que invita a escuchar, reflexionar y descubrir nuevas experiencias. La programación continuará hasta el domingo con actividades musicales, presentaciones de libros, cine y gastronomía. La entrada es libre y gratuita, por lo que la invitación está abierta a vecinos y visitantes que quieran disfrutar de las últimas jornadas.

Jueves 15 de octubre: presentaciones literarias y espectáculos

El jueves continuará la programación con nuevas presentaciones de libros, talleres y actividades musicales.

En la sala Visuales, a las 18, Sara del Rosario Pala Fernández presentará Atardeceres que enamoran. A las 19, Paula Fava y Fabián Cruciani compartirán Amor conSentido, el sentido de una organización, mientras que a las 20 Liliana Fedeli ofrecerá una conferencia vinculada con la educación física.

La feria continuará hasta el domingo con presentaciones de libros, cine, música y propuestas gastronómicas.

En la sala Piazzolla, Laura Massina presentará La obligación de ser feliz a las 18.30. Luego, a las 19.30, María del Luján Goicoechea compartirá Campana de Farol… Relato de estadas y travesías. La agenda también incluye el taller “Desbloquear la creatividad”, a cargo de NADA Creativos, desde las 19 en la Globa 1. La actividad requiere inscripción previa.

Para quienes prefieran el cine, a las 18 se proyectará La familia del futuro y a las 20 comenzará El código enigma, destinada especialmente a jóvenes y adultos. En el teatro del CCC, el Coro Municipal se presentará a las 19 y la Banda Municipal de Cipolletti actuará desde las 19.30. Ambas propuestas requieren retirar las entradas con anticipación.

Viernes 16 de octubre: Eduardo Sacheri, uno de los grandes invitados

Uno de los momentos destacados de esta edición llegará el viernes con la participación del escritor Eduardo Sacheri, quien presentará su libro Los días de la constitución en el teatro del Complejo Cultural Cipolletti. El encuentro está previsto de 20 a 21 y estará destinado al público general. Para participar, será necesario retirar previamente las entradas.

La jornada comenzará con otras propuestas literarias. A las 18, Gladys Sandoval brindará una charla sobre el Cuadernillo de poemas en la sala Visuales. A las 19, Francisco Rimmele presentará Odysea Pyme y, a las 20, Marco Calarco compartirá Inconsciencia de clases.

Paulina Cocina se presentará el sábado con una propuesta interactiva para disfrutar en familia.

En la sala Piazzolla, Alejandro Schilling ofrecerá una charla sobre música y cerebro a las 19.30. También está prevista una presentación del Grupo Coral, integrado por el Coro San Rafael y Alejandro Schilling, desde las 20.30. La programación cinematográfica incluirá Wall-E, a partir de las 18, y el documental Armando la historia. Mujeres canábicas del sur, presentado por Muma Neuquén y Ni Loca Producciones, desde las 20.

En el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel habrá una actividad recreativa para niños de hasta diez años a las 18 y, a las 19, el espectáculo musical Cantando María Elena Walsh.

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