La Feria del Libro de Cipolletti atraviesa sus jornadas finales con números que consolidan al evento como uno de los principales encuentros culturales de la Patagonia. Más de 30.000 personas ya recorrieron la muestra desde su apertura y más de 7.500 estudiantes de 80 instituciones educativas participaron de las propuestas especialmente diseñadas para escuelas y colegios de la ciudad y la región, según lo confirmó la organización.

El dato fue destacado por el intendente cipoleño Rodrigo Buteler, quien realizó un balance positivo de la primera semana de actividades y resaltó especialmente la participación de las familias y la comunidad educativa.

Estamos muy contentos con la respuesta de los vecinos. Ver a más de 30.000 personas recorriendo la Feria, participando de las actividades y disfrutando de propuestas culturales de primer nivel nos demuestra que Cipolletti tiene una enorme convocatoria y que la cultura ocupa un lugar cada vez más importante en la vida de nuestra ciudad”, señaló.

Uno de los ejes más fuertes de esta edición fue la participación escolar. Desde el municipio destacaron que miles de niños y adolescentes se sumaron a talleres, charlas, recorridos y actividades recreativas vinculadas con la lectura y la producción cultural.

Uno de los mayores orgullos de esta edición es que más de 7.500 chicos de 80 instituciones educativas hayan pasado por la Feria. Queremos que los chicos se acerquen a los libros, que descubran nuevas historias, que se animen a preguntar y que encuentren en la lectura una herramienta para crecer”, sostuvo Buteler.

La expectativa de los organizadores es superar los 10.000 estudiantes participantes antes del cierre de la muestra.

Una primera semana con salas colmadas

La programación tuvo durante los primeros días una importante respuesta del público. Entre las actividades más convocantes estuvieron las presentaciones de Luis María Pescetti, Diego Golombek, Viviana Rivero y Facundo Manes, quienes participaron de encuentros ante auditorios completos.

Las librerías y editoriales también reportaron un importante movimiento de lectores y buenas ventas, mientras que el Encuentro de Culturas y los espacios gastronómicos ampliaron la propuesta para familias y visitantes.

Lo que viene para el cierre

La organización apuesta ahora a un último fin de semana de alta convocatoria. Entre las actividades más esperadas aparece la presentación para este viernes de Eduardo Sacheri, quien llegará con su libro Los días de la Constitución (1852-1880).

También se desarrollará la Feria Semilla, que combinará gastronomía regional, productores, clases magistrales de cocina, cervezas artesanales y espectáculos.

Además, el sábado será el turno de Paulina Cocina, una de las figuras más populares de las redes vinculadas a la gastronomía, mientras que el cierre estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Río Negro con un espectáculo especial de música de películas y danza en vivo.

“Queremos superar los 40.000 visitantes y seguir consolidando esta Feria como uno de los grandes encuentros culturales de la Patagonia”, afirmó Buteler.