El fin de semana largo por el Día de la Soberanía movilizó a 1.410.000 turistas en todo el país, que generaron un impacto económico directo de $332.557 millones. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento estuvo impulsado por las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y una agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales.

La cantidad de viajeros cayó 17,4% frente al mismo feriado de 2025. Sin embargo, la comparación estuvo condicionada por la duración del descanso: el año pasado el fin de semana largo tuvo cuatro días, mientras que este año fueron tres. También influyó la cercanía con los feriados extraordinarios de principios de noviembre por la visita del papa León XIV.

La estadía promedio fue de dos días, por encima de los 1,8 registrados durante el feriado del 12 de octubre, pero por debajo de los 2,3 días del mismo fin de semana largo de 2025. La menor duración del descanso y las restricciones de ingresos favorecieron los viajes cortos y los desplazamientos hacia destinos próximos a los lugares de residencia.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $118.770, con una caída real del 3,1% interanual. En tanto, el impacto económico total registró una baja del 30,3% en términos reales. Según CAME, la reducción respondió a la combinación de menos viajeros, estadías más breves y un consumo diario algo menor.

En ese escenario, las propuestas gratuitas y las actividades al aire libre funcionaron como alternativas para distintos presupuestos. El movimiento turístico también mostró un comportamiento desigual: algunos destinos alcanzaron niveles elevados de ocupación por acontecimientos específicos, mientras que otros tuvieron una demanda moderada.

Río Negro: Bariloche alcanzó el 85% de ocupación y encabezó las preferencias

Con Bariloche a la cabeza de las preferencias, Río Negro presentó un movimiento favorable durante el fin de semana largo, aunque con diferencias entre sus destinos cordilleranos, costeros y del valle. La ciudad andina registró una ocupación hotelera del 85%, el porcentaje más alto entre las localidades relevadas. Le siguieron Viedma, con el 70%; Playas Doradas y la región del Valle, ambas con el 65%, y Las Grutas, con el 50%. En este último balneario, el gasto promedio se estimó en unos $110.000 diarios por persona.

La agenda deportiva tuvo especial protagonismo en Bariloche, donde entre el 18 y el 22 de noviembre se desarrolló Patagonia Bariloche by UTMB, una competencia internacional de trail running que convocó a corredores en distintos circuitos de montaña. La ciudad también fue sede de la duodécima edición de TEDxBariloche, el 21 de noviembre, y sumó espectáculos musicales, teatro y actividades culturales.

En El Bolsón y la Comarca Andina continuó el quinto Festival Latinoamericano Cordillera en Escena, con funciones de teatro y propuestas artísticas hasta el 23 de noviembre. La costa atlántica también tuvo movimiento: Las Grutas y San Antonio Oeste ofrecieron espectáculos musicales, teatro, talleres y competencias deportivas de taekwondo, básquet y futsal.

En el balneario El Cóndor, próximo a Viedma, se realizó El Cóndor Wind Fest, mientras que la capital provincial presentó conciertos de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, ferias de artesanos y emprendedores y actividades recreativas. En el Alto Valle, Cinco Saltos organizó una competencia de running con circuitos de 8 y 12 kilómetros, que se sumó a las propuestas culturales y gastronómicas de la región.

En el balance nacional, CAME señaló que la actividad se concentró en determinadas localidades y celebraciones, con estadías generalmente breves y diferencias importantes en los niveles de consumo.