El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional tuvo a las fiestas populares, los espectáculos y los eventos deportivos como protagonistas de la actividad turística en Neuquén. Con propuestas distribuidas en distintos puntos de la provincia, las celebraciones convocaron a visitantes y generaron movimiento en localidades del norte neuquino, la cordillera y la región de la Confluencia.

Los datos preliminares indican que la ocupación promedio provincial alcanzó el 75%, con más de 20 mil turistas, 50 mil pernoctes y un impacto económico estimado que podría superar los 10 millones de dólares.

La 18ª Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción reunió música, danzas tradicionales y gastronomía regional en el norte neuquino.

Uno de los principales atractivos fue la 18ª Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que se realizó del 20 al 22 de noviembre en Chos Malal. La celebración combinó música, danzas tradicionales, gastronomía y productos regionales. Antes de su realización, los relevamientos turísticos anticipaban una fuerte demanda de alojamiento, con disponibilidad prácticamente agotada en la localidad y una ocupación superior al 85% en el resto del norte neuquino.

La agenda deportiva también tuvo un papel destacado. En la región cordillerana, San Martín de los Andes y Villa La Angostura recibieron el Gran Fondo Siete Lagos, una competencia internacional de ciclismo que incluyó una contrarreloj, actividades infantiles y una prueba principal de 110 kilómetros por la Ruta Nacional 40.

La competencia de aventura Calvario Race fue una de las propuestas deportivas que convocó a participantes y visitantes en Moquehue durante el fin de semana largo.

A estas propuestas se sumaron el Motor Fest Patagonia, en San Martín de los Andes; la Calvario Race, en Moquehue; y la presentación del músico Chango Spasiuk en la residencia El Messidor, en Villa La Angostura.

En Plottier, el encuentro Dragon Fun convocó a participantes y público con actividades deportivas de botes dragón. Mientras tanto, Neuquén capital desplegó una agenda de paseos gratuitos en el bus turístico, recorridos por el Paseo Costero, visitas guiadas al circuito de miradores, además de exposiciones y actividades culturales.