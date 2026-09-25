El Gobierno provincia aseguró que apenas 2 de cada 10 docentes adhirieron al paro convocado por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) y destacó que el 80% del personal concurrió a sus lugares de trabajo. Con esos datos, el Ejecutivo provincial ratificó que aplicará descuentos a quienes participaron de la medida de fuerza y volvió a cuestionar la estrategia adoptada por la conducción gremial.
Según la información oficial, el nivel promedio de adhesión alcanzó el 20%, aunque con diferencias entre las distintas regiones de la provincia. Los mayores porcentajes se registraron en Bariloche (38,57%), Cinco Saltos (38,33%), San Antonio Oeste (33,85%) y Sierra Grande (32,33%). En el otro extremo, los niveles más bajos se informaron en Catriel (10,83%), Ingeniero Jacobacci (10,27%) y Los Menucos (11,93%).
Desde el gobierno de Río Negro interpretaron que el nivel de acatamiento refleja una distancia entre la conducción de UnTER y una parte importante de los trabajadores que representa. En ese sentido, sostuvieron que la organización sindical insiste con medidas que no logran acompañamiento mayoritario y que terminan afectando el desarrollo normal de las clases.
La Provincia también remarcó que la continuidad educativa sigue siendo una prioridad de gestión y consideró que las medidas de fuerza perjudican a estudiantes y familias. Por ese motivo, reiteró que se descontarán los días de paro conforme a la normativa vigente.
El relevamiento oficial se realizó en medio de una jornada atravesada por condiciones meteorológicas adversas en la Zona Andina. En Bariloche y El Bolsón, las actividades del turno mañana fueron suspendidas debido a la alerta roja por lluvias, situación que coincidió con el desarrollo de la protesta gremial.