El Gobierno provincia aseguró que apenas 2 de cada 10 docentes adhirieron al paro convocado por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) y destacó que el 80% del personal concurrió a sus lugares de trabajo. Con esos datos, el Ejecutivo provincial ratificó que aplicará descuentos a quienes participaron de la medida de fuerza y volvió a cuestionar la estrategia adoptada por la conducción gremial.

Según la información oficial, el nivel promedio de adhesión alcanzó el 20%, aunque con diferencias entre las distintas regiones de la provincia. Los mayores porcentajes se registraron en Bariloche (38,57%), Cinco Saltos (38,33%), San Antonio Oeste (33,85%) y Sierra Grande (32,33%). En el otro extremo, los niveles más bajos se informaron en Catriel (10,83%), Ingeniero Jacobacci (10,27%) y Los Menucos (11,93%).

Desde el gobierno de Río Negro interpretaron que el nivel de acatamiento refleja una distancia entre la conducción de UnTER y una parte importante de los trabajadores que representa. En ese sentido, sostuvieron que la organización sindical insiste con medidas que no logran acompañamiento mayoritario y que terminan afectando el desarrollo normal de las clases.

La Provincia también remarcó que la continuidad educativa sigue siendo una prioridad de gestión y consideró que las medidas de fuerza perjudican a estudiantes y familias. Por ese motivo, reiteró que se descontarán los días de paro conforme a la normativa vigente.

Bariloche y Cinco Saltos registraron los niveles más altos de adhesión, según los datos difundidos por el Educación

El relevamiento oficial se realizó en medio de una jornada atravesada por condiciones meteorológicas adversas en la Zona Andina. En Bariloche y El Bolsón, las actividades del turno mañana fueron suspendidas debido a la alerta roja por lluvias, situación que coincidió con el desarrollo de la protesta gremial.