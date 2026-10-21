Pilcaniyeu quedó bajo el agua. Una tormenta que comenzó con granizo y descargó una importante cantidad de lluvia cerca del mediodía provocó complicaciones en distintos sectores de la localidad rionegrina. Hay calles anegadas, problemas en el sistema cloacal y vecinos que tuvieron que lidiar con el ingreso de agua en sus viviendas. La situación obligó a suspender las clases y las actividades deportivas previstas para la tarde.

El temporal golpeó con fuerza en la Región Sur y puso en evidencia las dificultades que puede generar una precipitación intensa en pocos minutos. El caudal de agua acumulado hizo desbordar tapas de registros cloacales en calles principales, mientras distintos sectores de la localidad registraban inconvenientes que demandaron la intervención de los equipos de emergencia.

El problema no quedó limitado a la vía pública. También hubo viviendas afectadas por el ingreso de agua, por lo que el personal municipal comenzó a trabajar junto a los vecinos perjudicados para atender las consecuencias de la tormenta y tratar de evitar que las complicaciones se extendieran.

Frente a ese escenario, el municipio dispuso la suspensión de las clases y de las actividades deportivas del turno tarde. La decisión buscó evitar mayores inconvenientes mientras continuaban las tareas para atender los sectores comprometidos y responder a las necesidades de los habitantes afectados.

Qué dijeron desde el Municipio tras el temporal

La intendenta de Pilcaniyeu reconoció que la tormenta sorprendió a la localidad y generó problemas tanto en distintas instituciones como en el sistema de cloacas. En declaraciones a Línea Sur Noticias, dijo “nos sorprendió una gran tormenta que cayó en la localidad, complicando las diferentes instituciones y el sistema de cloacas. Se está trabajando con vecinos que fueron perjudicados por el agua”, señaló la jefa comunal.

Además, explicó que la suspensión de las actividades durante la tarde formó parte de las medidas adoptadas ante la emergencia. “Suspendimos las clases y las actividades deportivas del turno tarde; está todo el personal trabajando para solucionar los problemas ocasionados por esta tormenta”, agregó. Mientras continúan las tareas, personal de la Municipalidad, Bomberos y Policía trabaja de manera coordinada para asistir a los vecinos y atender los inconvenientes en las calles y el sistema cloacal.