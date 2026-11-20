La reparación de los desvios del Puente 83 volvió a tener interesados después del fracaso de la primera licitación. Dos empresas presentaron ofertas por casi $3.000 millones para ejecutar las obras de emergencia sobre la Ruta Nacional 22, entre Cipolletti y Fernández Oro. Ribeiro SRL cotizó $2.882.151.859 y CECOSA presentó una propuesta de $2.999.632.202. Las ofertas serán evaluadas por Vialidad Rionegrina y, si cumplen con las condiciones exigidas, permitirán avanzar con la adjudicación de una intervención que tendrá un plazo de ejecución de 90 días corridos.

La nueva apertura de sobres llegó apenas un día después de que se concoiera que Puente 83 se había convertido en el punto más complicado del primer paquete de obras que Río Negro impulsa sobre las rutas nacionales 22 y 151. Mientras la Provincia había logrado avanzar con la preadjudicación de otros tres contratos por casi $10.000 millones, el sector ubicado entre Cipolletti y Fernández Oro seguía sin una empresa que pudiera hacerse cargo de los trabajos. La segunda convocatoria modificó ese escenario y ahora hay dos propuestas sobre la mesa.

Sin embargo, para entender por qué fue necesario repetir el procedimiento hay que volver a la primera licitación. En aquella oportunidad se habían presentado tres empresas: Omega RLP, Ribeiro SRL y CN Sapag. Ninguna de las propuestas permitió avanzar con la contratación. Omega no acompañó la certificación de capacidad técnico-financiera exigida, Ribeiro presentó documentación correspondiente a otra obra y CN Sapag, aunque cumplía con los requisitos técnicos, cotizó por encima del margen económico permitido. La comisión evaluadora recomendó declarar desierto el llamado y realizar una nueva convocatoria con un presupuesto actualizado.

Esta vez, los números dejaron una situación diferente. El presupuesto oficial actualizado rondaba los $2.530 millones, mientras que Ribeiro presentó una oferta aproximadamente 13,9% superior y CECOSA quedó un 18,5% por encima. Ambas propuestas se encuentran dentro del margen del 20% establecido para el procedimiento. Ribeiro tiene la cotización más baja, con una diferencia de $117.480.343 respecto de su competidora, aunque eso no significa que tenga asegurada la contratación. Primero deberán revisarse los antecedentes, la documentación y las condiciones técnicas y económicas de cada oferta.

Pero hay otro detalle que merece atención y que puede generar expectativas que no se corresponden con el alcance real de la obra. Aunque la contratación comprende el sector de la Ruta 22 entre los kilómetros 1202 y 1215, los trabajos previstos no representan una repavimentación integral de esos 13 kilómetros. La intervención estará concentrada principalmente en las colectoras de Puente 83, donde se proyecta recuperar aproximadamente 400 metros de cada lado. El plan contempla fresado del pavimento existente, reparación de los sectores deteriorados, recomposición de la base granular y colocación de una nueva carpeta asfáltica.

La diferencia no es menor. Puente 83 forma parte de una transformación de la Ruta 22 que comenzó hace más de una década y quedó inconclusa por los distintos gobiernos nacionales. La obra original alcanzó un avance cercano al 80%, pero dejó sectores sin terminar y tramos que actualmente no pueden utilizarse. Por eso, la reparación de emergencia permitirá mejorar las condiciones de circulación en las colectoras, pero no habilitará los carriles centrales de la autovía ni resolverá el cuello de botella que padecen diariamente quienes transitan entre Cipolletti y Fernández Oro. Para eso será necesario avanzar con una intervención de mayor escala.

Mientras tanto, el Gobierno de Alberto Weretilneck busca mostrar resultados en los corredores nacionales que quedaron bajo administración provincial después del acuerdo con Nación. En el primer paquete de emergencia se proyectó una inversión de $10.718 millones para cuatro sectores de las rutas 22 y 151. Tres ya tienen empresas propuestas para ejecutar los trabajos: Ingeniería y Arquitectura en el tramo entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel; CECOSA entre Choele Choel y Chichinales, y Ribeiro SRL en la Ruta 151, entre Medanito y el límite con La Pampa. Puente 83 era la pieza que faltaba para completar el esquema de contrataciones.