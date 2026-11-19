El Gobierno de Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el paquete fiscal para 2027, que contempla aumentos de hasta el 30% en los impuestos Inmobiliario y Automotor, mantiene sin modificaciones las alícuotas de Ingresos Brutos y conserva las bonificaciones vigentes. El Ejecutivo sostiene que la actualización estará tres puntos por debajo de la inflación proyectada.

El titular de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, explicó que el incremento tendrá un tope del 30% sobre los montos anuales de 2026. Según indicó, la suba se ubica por debajo de una inflación que ronda el 33%. En el caso del Inmobiliario, el proyecto toma como referencia las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado, mientras que para el Automotor busca amortiguar posibles saltos en las valuaciones de los vehículos.

En cuanto a Ingresos Brutos, el Gobierno decidió mantener las alícuotas actuales. También continuará la bonificación del 10% para las empresas radicadas en parques industriales que no registren deudas fiscales, con el objetivo de sostener los incentivos a la actividad industrial y la incorporación de valor agregado a la producción provincial.

El esquema de descuentos para los contribuyentes tampoco tendrá cambios. Quienes paguen de manera anual y no tengan deudas al 31 de diciembre de 2026 podrán acceder a una bonificación del 20% en Inmobiliario y Automotor. Si registran deuda, el descuento será del 5%. Para quienes abonen mensualmente en término y estén al día, se mantendrá una bonificación del 5%, a la que se suma otro 10% por adhesión al débito automático.

El paquete fiscal también conserva los beneficios especiales para la Región Sur. Los vehículos radicados en Comallo, Pilcaniyeu, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos, Sierra Colorada, Maquinchao, Ministro Ramos Mexía, Valcheta y Ñorquinco tendrán una bonificación del 20% en el Automotor. Para los inmuebles rurales de determinados departamentos de esa región, el descuento en el Inmobiliario seguirá siendo del 35%.

Por otra parte, continuará la exención del 50% del impuesto Automotor para los vehículos de movilidad sustentable, un segmento que, según los fundamentos oficiales, creció más del 500% en Río Negro durante los últimos cuatro años. Además, se mantendrá la alícuota del 0% de Ingresos Brutos para la compra de vehículos cero kilómetro destinados al trabajo y se actualizarán cerca de un 30% determinados importes fijos del Impuesto de Sellos.

Con el proyecto enviado a la Legislatura, Weretilneck busca sostener el esquema de beneficios fiscales, pero los propietarios de inmuebles y vehículos deberán afrontar nuevas subas durante 2027. La discusión legislativa tendrá como punto central una actualización que el Gobierno presenta como inferior a la inflación, aunque representará un nuevo incremento en dos de los impuestos provinciales de mayor alcance.