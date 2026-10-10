Un incendio en un tren generó un operativo de emergencia este viernes 9 de octubre por la tarde en cercanías de Chelforó, localidad de Río Negro. Los maquinistas intentaron apagar las llamas con matafuegos, pero el fuego avanzó hacia el depósito de combustible y tuvieron que llamar a Bomberos.

El hecho ocurrió pasadas las 19.30, a la altura del kilómetro 1069 de la Ruta Nacional 22, cuando la formación de la empresa Ferroexpreso Pampeano S.A. circulaba en dirección a Villa Regina.

Los maquinistas intentaron controlar las llamas con matafuegos, pero el fuego avanzó hacia el depósito de combustible.

Según se pudo saber, los maquinistas detectaron una pequeña llama en el interior de la máquina y, en un primer momento, lograron intervenir con matafuegos. Sin embargo, el avance del fuego hacia el sector del depósito de combustible elevó el riesgo y obligó a solicitar asistencia especializada.

Intervino Bomberos y cortaron el tránsito

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Chimpay, efectivos de la Policía de Chelforó y personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, que trabajaron para controlar la situación.

Aunque el incendio se produjo en un sector cercano a la ruta y no directamente sobre la calzada, la circulación vehicular sobre la Ruta Nacional 22 debió ser interrumpida para facilitar las tareas de emergencia.

Pese al riesgo que representó el incendio, no se registraron personas lesionadas. Las causas que originaron el fuego aún no habían sido establecidas.