Alberto Weretilneck se metió de lleno en la discusión por la Defensa de la Soberanía Nacional y respaldó el proyecto que busca darle nuevas herramientas al Estado argentino para proteger el territorio, los recursos naturales y los espacios estratégicos del país. El gobernador rionegrino puso especialmente el foco en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos del Atlántico Sur.

“Defender la soberanía también significa defender nuestros recursos y tener las herramientas para actuar frente a quienes pretendan apropiarse de lo que pertenece a los argentinos”, sostuvo Weretilneck. Y marcó una posición concreta sobre Malvinas: “Es una causa nacional que está por encima de cualquier diferencia política”.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el endurecimiento de las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en esos territorios sin autorización argentina. El régimen también alcanzaría a accionistas, contratantes y proveedores considerados indispensables para esas actividades, con multas, pérdida de habilitaciones, restricciones para contratar con el Estado e inhabilitaciones para desarrollar actividades económicas en el país.

El proyecto busca además evitar que las empresas puedan esquivar las sanciones mediante cambios en sus estructuras societarias. También contempla mecanismos para que quienes ya estén desarrollando actividades de este tipo cesen en esas operaciones, según los lineamientos difundidos por el Gobierno provincial.

Pero la iniciativa va mucho más allá de Malvinas. Propone crear un Sistema de Seguridad Nacional que reúna las capacidades diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia del Estado bajo una estrategia común. También incorpora herramientas para proteger el espacio aéreo y marítimo y establece un régimen específico para infraestructura crítica vinculada con energía, comunicaciones, transporte, tecnología y centros de datos.

Weretilneck remarcó que la discusión tiene un impacto especial para la Patagonia, por la extensión de su territorio, sus recursos naturales, su costa marítima y su ubicación estratégica sobre el Atlántico Sur. “La Patagonia tiene mucho para aportar al futuro de la Argentina y también mucho para defender”, afirmó el gobernador.

El mandatario cerró su respaldo con una definición que resume el eje que busca instalar: “Nuestros recursos, nuestro mar y nuestro territorio son parte de la soberanía nacional”. El proyecto plantea así nuevas herramientas estatales para proteger esos recursos y reforzar la posición argentina frente a actividades desarrolladas sin autorización en territorios y espacios que el país considera propios.