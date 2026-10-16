Río Negro abrió una licitación para comprar medicamentos oncológicos y de programas especiales con 14 ofertas económicas, en un procedimiento que busca garantizar durante los próximos cuatro meses la cobertura de 1.703 pacientes en toda la provincia. La compra conjunta del Ministerio de Salud y el IPROSS apunta a cubrir los tratamientos de 1.013 personas con patologías oncológicas y de otras 690 que dependen de programas especiales, mientras las propuestas presentadas por droguerías y distribuidoras deberán ser evaluadas antes de definir qué empresas resultarán adjudicatarias.

El acto se realizó en Viedma y forma parte de un mecanismo que busca concentrar las necesidades de los hospitales públicos y de la obra social provincial para negociar mejores condiciones de compra. Según explicó la presidenta del IPROSS, Ivana Porro, se trata de la sexta licitación conjunta entre ambos organismos. La funcionaria destacó que el procedimiento permite comparar precios, reducir costos frente a los valores del mercado y sostener la provisión de medicamentos para tratamientos crónicos y patologías de alta complejidad.

Sin embargo, el dato que sobresale en la apertura es la dimensión económica de las propuestas. Entre las 14 cotizaciones aparecen montos que van desde los $1.634 millones presentados por Neo Salud, de PrisalGroup, hasta los $58.841 millones de Quinor. También se registraron ofertas de Venetofarma por $27.722 millones, Donnax Group por $26.828 millones y Scienza Argentina, de Medifarm, por $15.875 millones. Las cifras corresponden a las cotizaciones presentadas y no representan, por sí solas, el gasto definitivo que afrontará la Provincia.

La diferencia entre esos montos tiene una explicación que resulta clave para entender el proceso: ninguna de las empresas cotizó la totalidad de los medicamentos solicitados. Las ofertas son parciales y deberán analizarse de acuerdo con los productos, las cantidades y las condiciones de provisión requeridas. Una mesa de preadjudicación integrada por profesionales del Ministerio de Salud y del IPROSS tendrá a su cargo la evaluación técnica para determinar cuáles propuestas cumplen con las condiciones establecidas.

Por su parte, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, defendió el esquema de trabajo compartido y sostuvo que la coordinación entre las áreas sanitaria y administrativa permite reducir trámites y aprovechar mejor los recursos públicos. El funcionario puso el foco en el impacto concreto de cada compra: detrás de cada expediente y cada medicamento hay pacientes que necesitan continuar sus tratamientos.

La licitación se inscribe en la política provincial de compras conjuntas para medicamentos de alto costo y tratamientos especiales. Ahora, la atención estará puesta en la evaluación de las 14 propuestas, los precios que finalmente se adjudiquen y la capacidad de garantizar el suministro durante los próximos cuatro meses.