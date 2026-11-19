Lorena Villaverde regresó de Estados Unidos después de una semana de reuniones con organismos financieros y empresarios, en una misión que combinó la búsqueda de inversiones para Río Negro con su propio posicionamiento político. La diputada de La Libertad Avanza llevó proyectos vinculados con inteligencia artificial, energía, petróleo y financiamiento para pymes, aunque por ahora consiguió contactos y abrió conversaciones, sin anuncios de inversiones concretas.

La agenda incluyó encuentros en Washington y Nueva York con representantes del BID, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), EXIM Bank, Atlantic Council y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. También participó de una reunión empresarial en la que estuvieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Lo que nuestra provincia necesita son inversiones serias, reglas claras y relaciones internacionales estratégicas. Por eso nos reunimos con el DFC (la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos) para buscar el financiamiento directo que respalde proyectos clave (...)", escribió Villaverde en un posteo.

Entre las iniciativas que puso sobre la mesa aparece una propuesta para desarrollar centros de datos destinados a inteligencia artificial, con abastecimiento energético propio. También mencionó un proyecto aeronáutico relacionado con la industria petrolera y gestiones para facilitar créditos a pequeñas y medianas empresas mediante un banco local. Por ahora, todas esas alternativas necesitan estudios y documentación para avanzar hacia un eventual financiamiento.

Pero el viaje tuvo otra lectura. Villaverde aprovechó la vidriera internacional para diferenciarse del gobernador Alberto Weretilneck y de la intendenta de Roca, María Emilia Soria. Su discurso apuntó a cuestionar la administración de los recursos públicos y plantear un modelo provincial con cuentas ordenadas y mayor protagonismo del sector privado.

"Río Negro no puede vivir de las promesas y los discursos vacíos del kirchnerismo. Con relato y subsidios no se construye infraestructura ni se genera empleo real", posteó en sus redes Villaverde. La diputada tampoco cerró la puerta a una futura responsabilidad política dentro de La Libertad Avanza en Río Negro. Dijo estar dispuesta a asumir nuevos desafíos cuando llegue el momento de las definiciones internas.