Villa Regina tendrá un nuevo radar de velocidad sobre la Ruta Nacional 22, en cercanías de la rotonda de los Leones y a pocos metros de la pasarela del ex Colegio Comercial. El equipo controlará a los vehículos que circulen a más de 60 kilómetros por hora, un límite inferior al de los otros dos dispositivos que ya funcionan en distintos sectores de la traza.

La instalación fue solicitada por el Municipio para reducir los riesgos de accidentes en ese ingreso a la ciudad. El sector presenta dificultades para la circulación, especialmente cuando se producen cortes de energía que dejan fuera de servicio el semáforo y los camiones atraviesan la zona a velocidades elevadas.

El nuevo dispositivo se incorporó al plan de ampliación de controles de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Sin embargo, todavía no comenzará a emitir infracciones: primero deberá completar la homologación nacional, la calibración y las verificaciones técnicas. También será necesario instalar la cartelería que advierta a los conductores sobre el control.

En Regina ya funcionan otros dos radares sobre la Ruta 22, ambos con una velocidad máxima permitida de 80 km/h. Uno está ubicado en el kilómetro 1127,7 y controla el tránsito en sentido ascendente; el otro se encuentra en el kilómetro 1134,8 y fiscaliza a quienes circulan en sentido descendente. Los dos son cinemómetros automáticos fijos y sus certificados de homologación y verificación tienen vigencia hasta el 18 de diciembre de 2026.

En paralelo, el Municipio avanza con la colocación de 45 cámaras en esquinas con semáforos. El sistema permitirá detectar cruces con luz roja, vehículos que no respeten el paso peatonal y conductores que se detengan sobre las sendas. De esta manera, Regina sumará controles tanto en la Ruta 22 como en las calles de la ciudad.