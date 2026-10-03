La nueva postal del crecimiento: 17 edificios, más comercios y una explosión de inversiones

Cipolletti cumple 123 años y lo hace con una postal que poco tiene que ver con aquella ciudad que creció entre chacras y canales: 17 edificios se levantan simultáneamente, hay nuevos desarrollos urbanos, crecen los espacios comerciales e industriales y la inversión privada acelera al ritmo del movimiento económico que genera Vaca Muerta en toda la región. Los números del Colegio de Arquitectos muestran, además, que en nueve meses de 2026 ya se registraron 147.469,63 metros cuadrados, el 92,3% de los registrados durante todo 2025.

Y hay un dato todavía más contundente. La construcción ya no se explica solamente por departamentos y casas. En industria y almacenaje, los registros de 2026 alcanzaron 22.942,67 metros cuadrados hasta septiembre, cuando todo 2025 había cerrado en 17.273,46. Es decir, en nueve meses se superó en un 32,8% la superficie de todo el año anterior. En comercio ocurrió algo parecido: 22.827,77 metros cuadrados contra 17.237,88 en 2025, un salto del 32,4%.

Mientras tanto, las torres son la parte más visible de una transformación mucho más grande. Según datos de la Dirección General de Desarrollo Territorial, hay 15 edificios en altura y dos complejos de dúplex en construcción, que juntos representan 38.983 metros cuadrados en ejecución. Los proyectos se distribuyen principalmente entre el centro, San Pablo y su área de influencia, aunque también aparecen emprendimientos sobre los corredores de acceso y sectores próximos al tercer puente. Aunque también se destacan los barrios privados de la zona de La Falda.

La escala de las obras también cambió. Hay proyectos que van desde los 2.300 hasta los 4.700 metros cuadrados y sobre calle Brentana se levanta uno de los edificios más grandes de la historia reciente de Cipolletti. La ciudad que durante décadas se extendió principalmente hacia los costados ahora también empieza a crecer hacia arriba. Y esa transformación no queda encerrada en el centro: el municipio contabiliza 18 desarrollos urbanos en distintos sectores de la localidad.

Pero detrás de las grúas hay una explicación económica que excede al mercado inmobiliario. Vaca Muerta empezó a modificar el mapa de inversiones del Alto Valle y Cipolletti quedó parada en un lugar estratégico, pegada a Neuquén, atravesada por rutas nacionales y provinciales y con una estructura urbana que la convierte en una de las plazas naturales para quienes trabajan, invierten o buscan instalarse alrededor de la actividad energética.

El crecimiento inmobiliario tiene un vínculo directo con el derrame directo e indirecto de la actividad petrolera y gasífera de Vaca Muerta, aunque por los porcentajes, parece que ese impacto todavía no alcanzó todo su potencial. El fenómeno, además, genera una demanda que combina vivienda propia con inversión destinada al alquiler.

Y ese movimiento empieza a verse también fuera de las viviendas. Galpones, depósitos, espacios comerciales y superficies destinadas a logística aparecen con fuerza en las estadísticas. El dato del Colegio de Arquitectos es particularmente revelador: los galpones y depósitos pasaron de 9.546,44 metros cuadrados en 2025 a 18.802,16 en apenas nueve meses de 2026. Es casi el doble del registro de todo el año anterior.

El comercio tampoco se quedó mirando. A la expansión residencial se suman nuevos proyectos de escala regional y la llegada de grandes operadores. El desarrollo de nuevos corredores comerciales, el avance de emprendimientos privados sobre la Ruta 151 y la instalación proyectada de grandes firmas comerciales forman parte de una misma película: Cipolletti empieza a recibir inversiones pensadas no solamente para sus vecinos, sino para una región que tiene a Vaca Muerta como uno de sus principales motores económicos.

Incluso la infraestructura empieza a correr detrás de esa transformación. El municipio anunció una fuerte inversión en pavimento y nuevos ordenamientos viales, mientras que Provincia y Municipio proyectan obras para acompañar el crecimiento urbano. En paralelo, el nuevo Centro de Educación Técnica del Distrito Vecinal Noreste se construye con fondos provenientes del Bono VMOS, en una zona que registra una fuerte expansión poblacional con un poder adquisitivo bastante menor.

Por eso, el cumpleaños número 123 encuentra a Cipolletti en una situación particular. No festeja solo su historia: está intentando acomodarse a una ciudad que crece a otra velocidad. Las estadísticas muestran que la construcción ya no se concentra exclusivamente en la vivienda; aparecen depósitos, industrias, comercios, servicios y nuevos desarrollos urbanos.

La ciudad entró en una nueva etapa, con más viviendas, edificios, comercios, depósitos, servicios y proyectos privados que buscan aprovechar una ubicación estratégica en el corazón del Alto Valle y cada vez más cerca del enorme movimiento económico de Vaca Muerta.

Cipolletti cumple 123 años. Y mientras celebra su historia, las obras que se multiplican por sus calles empiezan a contar otra historia: la de una ciudad que se prepara para crecer mucho más.