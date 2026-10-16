Pesatti cuestionó a Milei por la Ley de Financiamiento Universitario y denunció un “desmantelamiento” de la ciencia y la educación

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, cuestionó duramente las políticas del presidente Javier Milei sobre el sistema universitario y científico nacional, y advirtió que existe un proceso de deterioro de capacidades estratégicas que Argentina construyó durante décadas.

El pronunciamiento se conoció en medio de un nuevo capítulo del conflicto universitario, que originó una nueva movilización en el contexto de la quinta Marcha Federal Universitaria. Estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el IUPA, además de organizaciones sociales reclamaron la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

En una publicación difundida en sus redes sociales, Pesatti sostuvo que el Congreso Nacional aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que posteriormente fue vetada por el Poder Ejecutivo, y cuestionó las decisiones adoptadas para impedir su implementación.

Críticas por los recortes

El vicegobernador argumentó que las medidas impulsadas por el Gobierno nacional afectan directamente a las universidades, a los organismos científicos y a la formación de recursos humanos. Entre los datos que difundió, señaló que distintos estudios estiman una caída real del presupuesto universitario respecto de 2023 y una fuerte retracción de la inversión pública nacional en ciencia y técnica.

También advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo de investigadores, becarios y personal vinculado al sistema científico, además de las dificultades que atraviesan universidades y centros de investigación para sostener sus actividades. Según su análisis, la continuidad de estas políticas podría generar consecuencias de largo plazo sobre la capacidad de producción científica, tecnológica y educativa del país.

Las declaraciones aparecen en un contexto de creciente movilización de la comunidad universitaria. Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y no docentes realizaron distintas marchas en defensa del financiamiento de las universidades públicas y en rechazo a los recortes presupuestarios.

En Río Negro, la discusión tiene un impacto particular por la presencia de instituciones como la UNRN, la UNCo y el IUPA, que forman parte del sistema público de educación superior y concentran miles de estudiantes en distintas ciudades de la provincia.

Pesatti sostuvo que las universidades y el sistema científico cumplen un papel central para el desarrollo del país y advirtió sobre las consecuencias que podrían derivarse de una reducción sostenida del financiamiento público.