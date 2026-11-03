Río Negro puso en marcha una nueva temporada de pesca deportiva continental, una actividad que cada año convoca a miles de residentes y turistas en ríos, lagos y embalses de la provincia. La temporada se desarrollará hasta el 31 de octubre de 2027, aunque cada ambiente de pesca mantendrá fechas y condiciones específicas de habilitación de acuerdo con la reglamentación vigente.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo informaron que la incorporación de nuevos guardapescas permitirá ampliar las tareas de fiscalización y control en distintos puntos de la provincia. El objetivo es verificar el cumplimiento de las reglamentaciones, fortalecer la conservación de los recursos pesqueros y promover prácticas responsables durante toda la temporada.

La actividad es supervisada por la Dirección de Acuicultura y Pesca Continental, organismo encargado de las políticas de manejo y preservación de las especies presentes en los ambientes acuáticos rionegrinos.

La temporada de pesca deportiva continental se extenderá hasta el 31 de octubre de 2027.

El permiso es obligatorio

Las autoridades recordaron que para practicar pesca deportiva es obligatorio contar con el permiso correspondiente, que puede tramitarse de forma digital a través del sistema habilitado para la región patagónica. La licencia tiene validez en Río Negro, Neuquén, Chubut y Parques Nacionales, e incluye información sobre los ambientes habilitados, especies permitidas, modalidades de pesca y límites de extracción.

Entre las especies más buscadas por los pescadores figuran truchas, pejerreyes, percas y carpas, aunque cada jurisdicción establece regulaciones particulares que deben ser consultadas previamente.

Nueva infraestructura en Bariloche

La Provincia también destacó la puesta en funcionamiento de una nueva oficina de Acuicultura y Pesca Continental en Bariloche, ubicada en el sector del río Ñireco. Desde allí se desarrollan tareas de reproducción, siembra y seguimiento de peces destinadas al repoblamiento de distintos ambientes acuáticos de la provincia.

Estos trabajos se realizan en conjunto con universidades e instituciones científicas que participan en el estudio y monitoreo de las poblaciones de peces desde la cordillera hasta el Valle.