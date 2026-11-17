Una situación dramática terminó con final feliz en El Bolsón gracias a la rápida intervención de un efectivo de la Policía de Río Negro, que asistió a una beba de apenas cinco días de vida que se estaba ahogando mientras era amamantada. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Viamonte al 100, donde la recién nacida comenzó a presentar dificultades respiratorias luego de atragantarse durante la lactancia.

La emergencia generó momentos de extrema tensión para la familia, que solicitó asistencia médica de manera urgente mientras intentaba auxiliar a la pequeña. En ese momento, el sargento Juan, de la Policía de Río Negro se dirigía a cumplir un servicio adicional cuando observó a una pareja que pedía ayuda desesperadamente.

Al tomar conocimiento de la situación, intervino de inmediato y realizó maniobras de desobstrucción para liberar las vías respiratorias de la recién nacida. La intervención permitió que la beba expulsara la leche que le impedía respirar y superara el cuadro de ahogamiento.

La beba quedó fuera de peligro

Minutos después llegó una ambulancia al lugar y el personal médico examinó a la pequeña para verificar su estado de salud. Tras la evaluación, los profesionales confirmaron que la recién nacida se encontraba fuera de peligro y que había respondido favorablemente a las maniobras realizadas antes de la llegada del equipo sanitario.

Desde la fuerza destacaron que la actuación permitió resolver una emergencia que requería una intervención inmediata, ya que los primeros minutos resultan determinantes cuando se produce una obstrucción respiratoria en bebés recién nacidos.