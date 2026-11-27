El Gobierno de Río Negro adjudicó la última obra del Plan de Emergencia Vial para las rutas nacionales 22 y 151. Se trata de la intervención en Puente 83, entre Fernández Oro y Cipolletti, que demandará una inversión superior a los $2.882 millones y apunta a reparar uno de los sectores deteriorados de la traza.

Los trabajos estarán a cargo de Ribeiro SRL, la empresa que presentó la oferta más económica entre las dos propuestas admitidas en la licitación. La apertura de sobres se realizó el 19 de noviembre y ahora resta la firma del contrato para comenzar con las tareas.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 90 días corridos, contados desde el primer replanteo. El proyecto contempla intervenir 400 metros de colectoras a cada lado de la calzada principal.

El plan incluye el retiro del pavimento deteriorado, la reparación de baches y la colocación de una nueva carpeta asfáltica. En los sectores donde los daños sean más profundos también se reconstruirá la base de la calzada para recuperar la estructura del camino.

Según informó Vialidad Rionegrina, las tareas se organizarán por etapas. Se trabajará sobre una colectora por vez y se señalizarán los recorridos habilitados para mantener la circulación vehicular mientras duren las obras.

Las cuatro intervenciones se financiarán con recursos propios de la Provincia y el Aporte al Desarrollo Territorial de Oldelval. En el marco del proyecto Duplicar Norte, la empresa comprometió US$ 4,64 millones, equivalentes al 2% de la inversión prevista en Río Negro para ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta.

La Provincia decidió destinar la totalidad de esos fondos a las reparaciones de emergencia de las rutas nacionales 22 y 151. Con la adjudicación de Puente 83, Río Negro completó la contratación de las cuatro obras previstas en esta primera etapa. Las otras tres ya habían sido contratadas el 24 de noviembre, cuando el gobernador Alberto Weretilneck firmó los acuerdos en General Roca.

Dos intervenciones se realizarán sobre la Ruta 22: una entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel, y otra entre Choele Choel y Chichinales. La restante corresponde a la Ruta 151, entre el yacimiento Medanito y el límite con La Pampa.

El plan provincial busca intervenir sectores críticos de dos corredores nacionales fundamentales para la conexión entre localidades, el transporte de la producción y la circulación en Río Negro.