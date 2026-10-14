Luego de los fuertes cuestionamientos por el estado de las rutas nacionales y del reclamo público realizado por el Gobierno de Río Negro, Vialidad Nacional retomó los trabajos de conservación y reparación sobre la Ruta Nacional 22, especialmente en la zona del Puente 83, uno de los puntos más afectados por las recientes lluvias en el Alto Valle.

La intervención se desarrolla en el tramo comprendido entre Cipolletti y Fernández Oro, donde las precipitaciones agravaron el deterioro de sectores que ya presentaban problemas de transitabilidad y seguridad vial.

La novedad se produce apenas horas después de que la Provincia insistiera con un pedido de intervención urgente sobre las rutas nacionales 22 y 151, argumentando que el estado de ambas trazas representa un riesgo permanente para automovilistas, transportistas y trabajadores que utilizan estos corredores a diario.

Qué trabajos se realizan

Según informó Vialidad Nacional, las tareas incluyen el aporte de material, distribución y compactación en sectores sin pavimentar, además de trabajos de bacheo y acondicionamiento de la calzada.

Se trata de acciones que habían comenzado días atrás, pero que debieron ser interrumpidas por las condiciones climáticas adversas que afectaron a gran parte del Alto Valle.

Desde el organismo explicaron que el tránsito pesado, el incremento sostenido de la circulación vehicular y los efectos de las lluvias generan una mayor exigencia sobre la infraestructura vial, por lo que actualmente se mantienen distintos frentes de trabajo orientados a mejorar las condiciones de circulación.

También avanzan las reparaciones entre Allen y Roca

En paralelo, las cuadrillas desarrollan trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en frío sobre distintos sectores de la Ruta Nacional 22 entre Allen y Roca.

Además, Vialidad Nacional anticipó que las intervenciones continuarán en otros tramos de la ruta a medida que las condiciones meteorológicas permitan avanzar con las tareas previstas.