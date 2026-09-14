La mañana arrancó con una imagen que sorprendió a todos en una zona rural de Fernández Oro: un puma apareció cerca de un sector de chacras y un sereno logró fotografiarlo antes de que desapareciera. Poco después llegó otro aviso que encendió la preocupación: a unos 700 metros del lugar habían encontrado 15 chivos muertos dentro de un corral.

El primer alerta se recibió antes de las 7 en la Unidad 26, cuando el sereno de una empresa ubicada en la zona de siembra de lúpulo, en Ruta 65 y 1° de Mayo, informó que había visto un animal de gran tamaño. La fotografía que alcanzó a tomar permitió a los efectivos determinar que se trataría de un puma.

La Policía desplegó entonces una guardia de búsqueda y prevención en el sector. El animal volvió a ser observado entre las 7:10 y las 7:45, por lo que los efectivos comenzaron a advertir especialmente a quienes circulaban por la zona, sobre todo peatones y ciclistas, ante el riesgo de un nuevo encuentro.

El animal fue fotografiado por un sereno y la Policía montó un operativo para localizarlo y prevenir nuevos ataques.

Pero la situación tomó otro giro después de las 8, cuando una persona avisó que había encontrado unos 15 chivos muertos detrás de un aserradero, en inmediaciones de calle Los Pioneros y Ruta 65. Los animales estaban dentro de un corral destinado al pastoreo y el lugar presentaba numerosos destrozos.

En un primer momento no se descartó que los chivos hubieran sido atacados por un puma o por perros que pudieran andar en el sector. Sin embargo, la coincidencia entre ambos episodios llamó rápidamente la atención de los investigadores: entre el lugar donde fue visto el felino y el corral hay apenas unos 700 metros en línea recta.

Por la cercanía y la diferencia de horarios, la Policía considera como principal hipótesis que el puma podría haber sido el responsable de la muerte de los animales. De todos modos, hasta el momento no existe una confirmación definitiva sobre qué animal provocó el ataque, por lo que la investigación continúa mientras se intenta localizar al felino.

Ante la presencia del puma y para evitar que la situación termine en un nuevo incidente, intervino Fauna Silvestre de Río Negro. Personal especializado deberá trasladarse hasta Fernández Oro para definir las medidas correspondientes y procurar poner al animal bajo resguardo. Mientras tanto, la Policía mantiene el operativo de búsqueda y prevención en la zona de Ruta 65 y sus alrededores.