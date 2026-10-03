La historia de Cipolletti está profundamente ligada a la de un hombre que jamás llegó a ver terminada la obra que imaginó para el norte de la Patagonia y, en especial, la provincia de Río Negro. Sin embargo, sus estudios, proyectos y conocimientos sobre el manejo del agua cambiaron para siempre el destino productivo del Alto Valle y dejaron una huella que aún hoy atraviesa la identidad de la ciudad que lleva su apellido y que está celebrando sus primeros 123 años de historia.

Quién fue César Cipolletti

César Cipolletti nació en Roma, Italia, el 30 de noviembre de 1843. Formado como agrimensor e ingeniero hidráulico, se destacó por sus investigaciones sobre el aprovechamiento y la medición de caudales, una especialidad que lo convirtió en una referencia internacional en una época en la que el control del agua era clave para el desarrollo de las economías agrícolas.

A fines del siglo XIX, su prestigio llegó a la Argentina. Primero fue convocado por el gobierno de Mendoza para estudiar y mejorar los sistemas de riego de esa provincia cuyana. Allí participó en obras que permitieron ampliar las superficies cultivadas y optimizar el uso del agua en una región donde cada gota resultaba estratégica.

Pero su aporte más trascendente llegaría años después. En 1898, en medio del proceso expansionista del Estado, el gobierno nacional le encomendó analizar los ríos Limay, Neuquén y Negro para evaluar las posibilidades de desarrollo productivo en la Patagonia.

Durante sus recorridas comprendió que el problema no era la escasez de agua, sino la falta de infraestructura para administrarla. A partir de esa conclusión diseñó un ambicioso plan de aprovechamiento integral del río Neuquén, con obras destinadas a controlar crecidas, derivar caudales y distribuirlos mediante una extensa red de canales.

Entre sus proyectos figuraban el futuro Dique Ingeniero Ballester, en Barda del Medio, y el Canal Principal de Riego, una obra fundamental para transformar miles de hectáreas áridas en tierras aptas para la producción.

El invento que lleva su nombre y se usa en todo el mundo

Además de sus proyectos hidráulicos, Cipolletti dejó un legado técnico que trascendió las fronteras argentinas. Fue el creador del denominado "módulo Cipolletti", un sistema utilizado para medir con precisión el caudal de agua que circula por canales de riego.

El dispositivo permitió mejorar la distribución del recurso hídrico y se convirtió en una herramienta adoptada en distintos países para administrar el agua de manera eficiente.

Su aporte resultó clave en regiones donde el desarrollo agrícola dependía directamente de una correcta gestión de los recursos hídricos.

El agua que transformó el Alto Valle

Cuando Cipolletti estudió la región, el Alto Valle presentaba un paisaje muy diferente al actual. Grandes extensiones de tierras permanecían improductivas debido al clima seco y a la falta de infraestructura para conducir el agua.

El ingeniero observó que la pendiente natural del terreno podía utilizarse a favor del desarrollo. Su propuesta consistía en trasladar el agua desde el río Neuquén a través de una compleja red de canales principales, secundarios y terciarios.

Con el paso de los años, esa visión se convirtió en la base del sistema de riego que permitió el crecimiento de las colonias agrícolas y el posterior desarrollo de la actividad frutícola que caracterizó a la región durante gran parte del siglo XX.

Detrás de cada chacra productiva y de cada canal que atraviesa el valle existe una parte de aquel proyecto concebido más de cien años atrás.

Un viaje que terminó antes de tiempo

Cipolletti no alcanzó a ver materializada la transformación que había imaginado.

En 1907 viajó a Europa para adquirir materiales y equipamiento destinados a las obras hidráulicas. Durante el viaje de regreso, el 23 de enero de 1908, murió a bordo del barco que lo trasladaba hacia la Argentina.

Tenía 64 años.

Su fallecimiento ocurrió antes de que los grandes proyectos que había diseñado alcanzaran su desarrollo definitivo. Sin embargo, sus estudios sirvieron como fundamento para las obras que posteriormente cambiaron el paisaje y la economía del Alto Valle.

De Colonia Lucinda a la ciudad de Cipolletti

La localidad que hoy celebra 123 años tampoco llevó siempre ese nombre.

En sus orígenes fue conocida como Colonia Lucinda. Con el crecimiento poblacional y el avance de las actividades productivas, la comunidad comenzó a consolidar una identidad propia dentro de la región.

En 1927, como reconocimiento al ingeniero cuya planificación había sido determinante para el desarrollo del sistema de riego regional, la ciudad fue rebautizada oficialmente como Cipolletti.

Desde entonces, el apellido del ingeniero quedó unido para siempre a la historia de una comunidad que creció gracias al agua y a la visión de quien supo imaginar un futuro distinto para la Patagonia.

Un legado que sigue corriendo por los canales

Más de un siglo después de su muerte, la obra de César Cipolletti continúa vigente. Su nombre no solo identifica a una de las principales ciudades del Alto Valle, sino también a una manera de entender el desarrollo regional basada en el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales.

Cada canal, cada compuerta y cada hectárea regada recuerdan la dimensión de un proyecto que modificó el paisaje y abrió las puertas a una nueva etapa económica y social para la región.

Cipolletti nunca vio terminada la obra que soñó. Pero el agua que ayudó a encauzar sigue recorriendo el Alto Valle y mantiene viva la memoria del hombre que imaginó un futuro de crecimiento para una tierra que entonces parecía imposible de transformar.