No tires de la correa: la razón por la que los perros necesitan detenerse a olfatear durante el paseo

Según los expertos en comportamiento canino, los perros no necesitan caminar grandes distancias para disfrutar de un paseo. Para ellos lo más importante es poder explorar y vivir la experiencia con calma y en éste proceso, olfatear juega un papel clave.



Al olfatear, el animal investiga su entorno de forma natural e instintiva, recopila información sobre otros animales, personas y cualquier cambio que se produzca a su alrededor.



La veterinaria Mariam Martínez Ortega, señala que, para un perro salir a la calle no consiste únicamente en hacer ejercicio o recorrer largas distancias: detenerse, olfatear, explorar y relacionarse con el entorno, forman parte de su manera de entender lo que pasa a su alrededor. Darle ese tiempo puede cambiar por completo la calidad del paseo.

Otro punto importante, señala Martínez Ortega, es la atención que se le presta al animal. Un paseo puede convertirse en una experiencia diferente y grata para ambos, si el tutor deja de mirar su celular y observa lo que hace el perro: dónde se detiene, qué olfatea, qué evita o qué despierta su curiosidad. No se trata de dedicarle horas, diez minutos de atención real bastan para que el paseo resulte gratificante. El animal percibe esa presencia y disfruta con ella, además, observarlo permite detectar cambios en su comportamiento.



Cambiar el recorrido durante los paseos, puede tener un efecto positivo en la estimulación sensorial del animal, ya que a recorrer lugares diferentes, encuentra nuevos rastros y olores, sonidos y paisajes diferentes.



La monotonía es uno de los grandes enemigos del bienestar canino. La falta de estímulos puede generar cambios en su comportamiento, apatía, inquietud o ansiedad.