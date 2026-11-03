Después de años de reclamos por el abandono, los pozos y el deterioro de la interminable Ruta 22 y la peligrosísima Ruta 151, dos de las vías de comunicación más importantes de Río Negro, el gobierno provicial empieza a ponerle números y contratos a una responsabilidad que hasta hace pocos días estaba en manos de Nación. La transferencia administrativa abrió una nueva etapa y ahora el desafío será demostrar que el cambio de jurisdicción puede traducirse en máquinas trabajando y rutas transitables.

Qué contempla la primera tanda de intervenciones

La primera tanda contempla cuatro intervenciones: tres sobre la Ruta 22 y una sobre la Ruta 151. Los presupuestos oficiales se distribuyen entre el tramo Río Colorado-Choe­le Choel, con unos $1.660 millones; Choele Choel-Chichinales, por $3.360 millones; el sector de Puente 83 entre Fernández Oro y Cipolletti, por $2.391 millones, y el trayecto entre Medanito y el límite con La Pampa, sobre la Ruta 151, por otros $3.306 millones.

En conjunto, son más de $10.718 millones destinados a trabajos que incluyen fresado, bacheo superficial y profundo, colocación de nuevas carpetas asfálticas, reparación de terraplenes y recuperación de banquinas. Cada contrato establece un plazo de ejecución de 120 días. La intención oficial es que los trabajos puedan comenzar durante la segunda quincena de noviembre, una vez cumplidas las instancias administrativas y de adjudicación.

Pero detrás de los números hay otro dato que merece atención: la Provincia afrontará el costo de esta primera etapa con los $7.168 millones aportados por Oldelval, y los $3.550 millones restantes saldrán del tesoro provincial.

La intervención sobre Puente 83 aparece entre las obras que más expectativa despiertan en el Alto Valle. Sin embargo, conviene no confundir los anuncios: los $2.391 millones previstos para ese sector no alcanzarán para completar la autovía que permanece inconclusa. En esta primera etapa, los trabajos se concentrarán en las colectoras, con unos 400 metros de pavimentación en cada una.

Por lo tanto, seguirán pendientes los carriles centrales y la terminación de los sectores que faltan del puente. También deberán resolverse los problemas de conectividad con los barrios ubicados a ambos lados de la ruta y el acceso a Isla Jordán. Una intervención necesaria, pero que no representa la solución definitiva para uno de los puntos más complicados de la circulación entre Cipolletti y Fernández Oro.

En paralelo, la Ruta 151 también tendrá su primera intervención en el sector comprendido entre Medanito y el límite con La Pampa. Pero todavía quedará pendiente una parte importante del corredor, especialmente el tramo entre Cipolletti y Medanito, cuya recuperación requiere acuerdos adicionales con Vialidad Nacional por contratos que quedaron pendientes sin ejecutar y definiciones sobre el financiamiento.

Tampoco forman parte de estas cuatro licitaciones otras obras reclamadas desde hace tiempo, como la rotonda de Choele Choel y las intervenciones estructurales que la Provincia busca gestionar mediante financiamiento de FONPLATA. Son proyectos que todavía necesitan avanzar en cuestiones técnicas, contractuales y económicas.

La secuencia tiene una lectura política inevitable. Primero fue la aprobación de la emergencia vial mediante la Ley 5882; después llegó la formalización de la toma de posesión de 337 kilómetros de las rutas 22 y 151, el pasado jueves. Ahora aparecen las primeras licitaciones para atender los sectores más comprometidos. El acuerdo general contempla una transferencia progresiva de aproximadamente 508 kilómetros durante un período de 20 años, aunque la primera etapa formalizada comprende una extensión menor.