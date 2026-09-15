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INVERSIÓN de $125 MILLONES

La Trochita suma servicios accesibles y refuerza su historia ferroviaria

Weretilneck encabezó la inauguración de obras en la estación de Jacobacci. La intervención incluyó la refuncionalización de la galería y la incorporación de un vagón sanitario completo

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 15 de septiembre de 2026 a las 08:07
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La Trochita inauguró mejoras en su estación de Jacobacci

El Gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por el intendente de Jacobacci, José Mellado, inauguró las mejoras realizadas en la estación de La Trochita, que ahora cuenta con una galería refuncionalizada y un vagón sanitario accesible para brindar mejores servicios a quienes visitan el histórico tren rionegrino.

Las obras fueron presentadas en el contexto de las actividades por el 110° aniversario de la ciudad. La intervención incluyó la ampliación y modernización de la galería, con un espacio más amplio, iluminado y funcional para la atención de visitantes, además de la incorporación de un vagón sanitario completo con baños adaptados para personas con discapacidad.

Weretilneck destacó el significado de la obra y su vínculo con la historia ferroviaria: “Es una intervención que jerarquiza nuestro tren, mejora la atención al turista y reconoce el aporte de quienes fundaron Río Negro y todo lo que el ferrocarril significó para la provincia”.

Con una inversión de $125.649.678, los trabajos permitieron recuperar un sector histórico de la estación y sumar nuevas prestaciones. El intendente Mellado expresó la satisfacción de la comunidad y adelantó que próximamente se realizará el primer viaje de La Trochita, convocando a vecinos y vecinas para acompañar ese momento.

La obra incluyó una galería refuncionalizada

La obra suma así mejores condiciones para recibir visitantes y mantener en valor un espacio ligado a la identidad ferroviaria de Río Negro.

Acompañaron la inauguración las intendentas de Los Menucos, Maquinchao y Pilcaniyeu; los intendentes de Ramos Mexía y Ñorquinco; ministros provinciales; legisladores; y autoridades del Tren Patagónico, entre otros representantes institucionales.

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