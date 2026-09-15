El Gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por el intendente de Jacobacci, José Mellado, inauguró las mejoras realizadas en la estación de La Trochita, que ahora cuenta con una galería refuncionalizada y un vagón sanitario accesible para brindar mejores servicios a quienes visitan el histórico tren rionegrino.

Las obras fueron presentadas en el contexto de las actividades por el 110° aniversario de la ciudad. La intervención incluyó la ampliación y modernización de la galería, con un espacio más amplio, iluminado y funcional para la atención de visitantes, además de la incorporación de un vagón sanitario completo con baños adaptados para personas con discapacidad.

Weretilneck destacó el significado de la obra y su vínculo con la historia ferroviaria: “Es una intervención que jerarquiza nuestro tren, mejora la atención al turista y reconoce el aporte de quienes fundaron Río Negro y todo lo que el ferrocarril significó para la provincia”.

Con una inversión de $125.649.678, los trabajos permitieron recuperar un sector histórico de la estación y sumar nuevas prestaciones. El intendente Mellado expresó la satisfacción de la comunidad y adelantó que próximamente se realizará el primer viaje de La Trochita, convocando a vecinos y vecinas para acompañar ese momento.

La obra incluyó una galería refuncionalizada

La obra suma así mejores condiciones para recibir visitantes y mantener en valor un espacio ligado a la identidad ferroviaria de Río Negro.

Acompañaron la inauguración las intendentas de Los Menucos, Maquinchao y Pilcaniyeu; los intendentes de Ramos Mexía y Ñorquinco; ministros provinciales; legisladores; y autoridades del Tren Patagónico, entre otros representantes institucionales.