El Tren del Valle está cada vez más cerca de dar un paso histórico para el transporte del Alto Valle. El Gobierno de Río Negro mantiene el objetivo de asumir el servicio el 1 de diciembre y avanzar con la ampliación del recorrido hasta Roca, una iniciativa que busca recuperar el tren como alternativa para miles de vecinos que se trasladan diariamente entre las principales ciudades de la región.

La expectativa creció luego de que Nación formalizara la transferencia de la operación ferroviaria a la Provincia. La medida representa un avance decisivo para que Tren Patagónico se haga cargo del servicio y pueda trabajar en la extensión del recorrido. Con el traspaso ya oficializado, Río Negro tiene por delante la organización de la transición y la puesta a punto de la infraestructura necesaria para avanzar con el proyecto.

El objetivo es que el tren deje de tener como límite a Cipolletti y vuelva a conectar localidades del Alto Valle con una propuesta de transporte que permita acortar distancias y ofrecer una alternativa al movimiento diario por las rutas. El plan contempla llegar hasta Roca, incorporar paradas intermedias y, en una etapa posterior, proyectar la extensión hacia Chichinales.

En ese esquema, la ampliación prevé nuevos apeaderos en sectores estratégicos de la región, entre ellos Fernández Oro, Allen, J. J. Gómez, General Roca y el área de la Facultad de Medicina, en Cipolletti. La intención es acercar el servicio a más barrios y facilitar los traslados entre ciudades que mantienen una intensa relación laboral, educativa y comercial.

Para concretar la iniciativa, la Provincia trabaja sobre distintos aspectos de la operación ferroviaria. Entre ellos se encuentran el acondicionamiento de las formaciones, las tareas sobre las vías, las estaciones, los andenes y los pasos a nivel. También se debe organizar el esquema de funcionamiento y realizar las verificaciones técnicas necesarias para garantizar que el servicio pueda operar en condiciones seguras.

La inversión también forma parte de este proceso. En octubre se informó la incorporación de más de $3.406 millones al presupuesto de Tren Patagónico para trabajos vinculados con las formaciones y la infraestructura ferroviaria. Esos recursos se inscriben en el esfuerzo provincial para preparar el sistema y avanzar hacia una operación que permita recuperar progresivamente el recorrido del tren en el Alto Valle.

Mientras se organiza la transición, el 1 de diciembre continúa como la fecha de referencia anunciada para que Río Negro asuma el servicio. La resolución nacional contempla un plazo de hasta 120 días para completar el proceso administrativo y operativo, aunque ese período no impide que la Provincia busque avanzar antes. La llegada hasta Roca requiere completar los trabajos y las pruebas correspondientes, pero forma parte del horizonte que impulsa el proyecto.