La Provincia continúa ejecutando tareas de emergencia sobre la Ruta Nacional 151, uno de los corredores más deteriorados y transitados del norte rionegrino. Los trabajos se concentran actualmente entre los kilómetros 122 y 130, en cercanías de Catriel, donde cuadrillas de Vialidad Rionegrina realizan bacheo para mejorar las condiciones de circulación y reducir los riesgos para automovilistas y transportistas.

La intervención forma parte del esquema de mantenimiento que Río Negro decidió asumir sobre distintos tramos de rutas nacionales que atraviesan la provincia. En este caso, las tareas se desarrollan con personal, maquinaria y material asfáltico propios.

Según se informó, el despliegue involucra a más de veinte operarios distribuidos en distintas etapas del proceso, desde la producción del asfalto hasta su colocación y compactación en la calzada. Cada jornada comienza en la planta de Vialidad Rionegrina ubicada en Allen, donde se produce la mezcla asfáltica que posteriormente es trasladada hasta la zona de trabajo.

Una vez en la ruta, las cuadrillas avanzan con la reparación de los sectores más comprometidos, buscando recuperar condiciones mínimas de transitabilidad en una vía muy utilizada por el transporte vinculado a la actividad petrolera, productiva y comercial.

Las reparaciones de emergencia avanzan en cercanías de Catriel mientras se prepara una obra de mayor magnitud sobre la Ruta 151

Los trabajos avanzan hacia el límite con La Pampa

Las reparaciones de emergencia ya permitieron intervenir el tramo comprendido entre los kilómetros 109 y 122. Actualmente las tareas continúan avanzando hacia el kilómetro 130 y está previsto que sigan de manera ininterrumpida hasta el próximo 25 de noviembre. La Ruta 151 es uno de los corredores que más reclamos acumula desde hace años debido al deterioro de la carpeta asfáltica, la presencia de baches y el intenso tránsito pesado que soporta diariamente.

De manera paralela, la Provincia trabaja en los preparativos para el inicio de la obra de emergencia adjudicada a la empresa Ribeiro SRL, que abarcará un tramo mucho más extenso de la ruta. Ese proyecto contempla trabajos entre los kilómetros 109 y 150, desde la zona del yacimiento Medanito hasta el límite con La Pampa, uno de los sectores más castigados de la traza nacional.

La futura intervención incluirá mejoras de mayor profundidad destinadas a recuperar condiciones de seguridad y circulación en un corredor estratégico para la conectividad regional.

Piden circular con precaución

Mientras continúan las reparaciones, desde Vialidad Rionegrina solicitaron a los conductores reducir la velocidad al atravesar los sectores donde se desarrollan las tareas, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal desplegado sobre la calzada.

Las autoridades recordaron que la presencia de maquinaria, operarios y desvíos temporales obliga a extremar las medidas de precaución para evitar incidentes y permitir el normal avance de los trabajos.