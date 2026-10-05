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RECLAMO DOCENTE

UnTER llevó a la Corte Suprema el conflicto por jubilaciones y aportes docentes

El sindicato presentó un amparo contra la Provincia de Río Negro y la ANSES para exigir la regularización de aportes previsionales y advirtió sobre demoras en los trámites jubilatorios. También cuestionó el pago de sumas no remunerativas y reclamó la reapertura de la paritaria

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 05 de octubre de 2026 a las 13:42
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El sindicato advirtió que las sumas no remunerativas impactan en las jubilaciones, el IPROSS y la estructura salarial del sector

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que reclama que la Río Negro y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) regularicen la situación previsional de los docentes y den respuesta a las demoras que afectan el acceso a las jubilaciones.

La presentación judicial fue realizada por el Consejo Directivo luego de denunciar incumplimientos vinculados al Convenio PREV-11-69/21, firmado en 2021 entre la Provincia y ANSES. Según sostuvo la organización gremial, ese acuerdo establecía el compromiso de evitar el pago de sumas salariales sin los correspondientes aportes y contribuciones a la seguridad social.

Desde UnTER señalaron que la continuidad de conceptos no remunerativos en los salarios agravó la deuda previsional y generó dificultades que hoy impactan en los trabajadores que inician sus trámites jubilatorios. El gremio aseguró que más de 300 docentes atraviesan demoras o complicaciones vinculadas con esos procesos.

La organización también cuestionó que la solución implementada por el Consejo de Educación mediante la Resolución 5933/21 esté orientada únicamente a quienes se encuentran próximos a jubilarse. Para el sindicato, el problema afecta a todo el sistema docente porque se origina durante la vida laboral a partir de una estructura salarial que, según afirmó, mantiene una elevada proporción de sumas no remunerativas.

Reclamo por el salario y el IPROSS

Entre los argumentos expuestos, UnTER sostuvo que aproximadamente el 60% de los haberes docentes está compuesto por conceptos no remunerativos, mientras que el 40% restante tiene carácter remunerativo. Según el gremio, esta situación no solo impacta sobre las futuras jubilaciones, sino también sobre el financiamiento del IPROSS y la evolución de la carrera salarial.

Por ese motivo, la conducción sindical volvió a reclamar una convocatoria urgente a paritaria para discutir salario, régimen jubilatorio, funcionamiento de la obra social provincial, auditorías médicas, condiciones laborales y políticas educativas.

Desde el sindicato afirmaron que el Gobierno provincial debe asumir la responsabilidad por las dificultades que atraviesan los trabajadores al momento de acceder a la jubilación y garantizar que los costos derivados de la regularización previsional no recaigan sobre docentes activos ni futuros jubilados.

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