Una rotura de gas dejó sin luz, agua y suministro a gran parte de El Bolsón

Una importante emergencia mantuvo en alerta a El Bolsón durante gran parte de este lunes luego de que una maquinaria afectada a la obra de entubado del Plan Director de Cloacas rompiera una cañería principal de gas en el barrio Los Hornos. El incidente provocó una fuga de gran magnitud que obligó a interrumpir preventivamente los servicios de electricidad, agua potable y gas en distintos sectores de la localidad.

La situación se desencadenó cuando la rotura de la red generó pérdidas de gas en varios puntos, algunos de ellos de difícil acceso para los equipos técnicos que trabajaron en la emergencia.

Ante el riesgo generado por la fuga, Bomberos Voluntarios solicitó el corte preventivo del suministro eléctrico en gran parte de la ciudad. La medida fue adoptada como resguardo debido a la cercanía entre la pérdida de gas y distintas instalaciones eléctricas.

La interrupción impactó durante varias horas en vecinos, comercios y servicios, generando complicaciones por la falta simultánea de energía, agua potable y gas.

La fuga se produjo durante trabajos de entubado vinculados al Plan Director de Cloacas en el barrio Los Hornos

Más de seis horas de trabajo

Para controlar la emergencia se desplegó un operativo conjunto que reunió a personal de Camuzzi, EDERSA, ARSA, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), Protección Civil Municipal y Bomberos Voluntarios de El Bolsón.

Las tareas se extendieron durante toda la tarde debido a la complejidad de las pérdidas detectadas y a las dificultades para acceder a algunos sectores afectados por la rotura de la cañería. Mientras los equipos trabajaban en el lugar, las cuadrillas permanecieron coordinadas para garantizar las condiciones necesarias antes de avanzar con la restitución de los servicios.

Finalmente, los organismos intervinientes lograron controlar la fuga principal y comenzaron las tareas para normalizar de manera gradual el suministro de electricidad, agua y gas.

Desde los equipos de emergencia remarcaron que la prioridad durante toda la jornada fue reducir riesgos para la población y evitar que la situación derivara en consecuencias mayores.