Uno de los principales accesos a Cipolletti quedó completamente iluminado tras la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de alumbrado LED sobre la Ruta Provincial 65, conocida como Ruta Chica.

La obra incorporó 126 luminarias LED en el tramo comprendido entre calle Mosconi y Puente 83, completando la iluminación de un corredor utilizado diariamente por miles de automovilistas, ciclistas y peatones. Con esta intervención, la Ruta Chica quedó iluminada de extremo a extremo, una mejora que apunta a reforzar la seguridad vial y optimizar las condiciones de circulación durante la noche. Los trabajos demandaron una inversión provincial de $464.910.000 y fueron ejecutados bajo la modalidad de obras delegadas por el área de obras públicas de la Municipalidad de Cipolletti.

Un acceso clave para la ciudad

La Ruta 65 constituye uno de los ingresos más importantes a Cipolletti y concentra un importante flujo de tránsito diario, tanto de vecinos como de trabajadores y estudiantes que se desplazan entre distintas localidades del Alto Valle. La incorporación de tecnología LED busca mejorar la visibilidad, reducir zonas oscuras y brindar mayor seguridad en un sector que registra una intensa circulación vehicular.

Además, las nuevas luminarias se integran al sistema de iluminación que ya funciona sobre la ciclovía, fortaleciendo la infraestructura urbana de uno de los corredores más utilizados de la ciudad.

Durante la habilitación de la obra participaron el intendente Rodrigo Buteler y el gobernador Alberto Weretilneck, quienes recorrieron el sector y destacaron la importancia de continuar ejecutando mejoras vinculadas a la movilidad y la seguridad vial.

Buteler remarcó la importancia de la obra para toda la región: “Todo el Alto Valle se mueve por acá, es una obra estratégica para el desarrollo de la región”.

Rodrigo Buteler y Alberto Weretilneck participaron de la puesta en marcha de la nueva iluminación LED sobre la Ruta 65, entre Mosconi y Puente 83

Desde el municipio remarcaron que la intervención forma parte de una serie de acciones destinadas a acompañar el crecimiento urbano y mejorar los servicios en sectores estratégicos de Cipolletti.